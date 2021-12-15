نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر والجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة قطر والجزائر اليوم تعتبر من أبرز مواجهات بطولة كأس العرب 2021. ومن خلال هذا المقال نتعرف على موعد مباراة قطر ضد الجزائر اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. إضافة إلى ذلك نستعرض معكم تشكيل منتخب الجزائر ومنتخب قطر وأيضًا معلق المباراة على القنوات الناقلة. حيث تشتغل أجواء منافسات البطولة العربية بين أربعة منتخبات شقيقة مساء اليوم بين مصر وتونس وقطر والجزائر من أجل حسم منافسين في المباراة النهائية التي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل. إضافة إلى ذلك فمن المقرر أيضًا أن يلعب المنتخبين الخاسرَين في مباريات اليوم على المركز الثالث خلال يوم السبت أيضًا. وفي هذا الصدد نستعرض معكم في السطور التالية موعد مباراة قطر والجزائر اليوم و القنوات الناقلة.

موعد مباراة قطر والجزائر اليوم

سيكون موعد مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021. مساء اليوم الأربعاء والذي يوافق 15 من شهر ديسمبر 2021. وستقام مباراة قطر والجزائر اليوم على ملعب ستاد الثمامة. حيث تبدأ المباراة في هذه التوقيتات التالية:

في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

ويكون موعد المباراة بتوقيت السعودية وقطر في تمام الساعة 10:00 مساءً.

أما بتوقيت الامارات في تمام الساعة 11:00 مساءً.

وبتوقيت الكويت في تمام الساعة 10:00 مساءً.

وسيكون موعد المباراة بتوقيت الأردن في تمام الساعة 10:00 مساءً.

وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

فيما يكون موعد المباراة بتوقيت العراق ولبنان وسوريا في تمام الساعة 10:00 مساءً.

ويمكنك أيضًا التعرف على موعد ماتش مصر وتونس اليوم والقنوات الناقلة للمباراة في نصف نهائي كأس العرب 2021.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر اليوم في كأس العرب 2021

ستكون القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر اليوم هى:

قناة 1beIN Sports HD .

وأيضًأ قناة 2 beIN Sports HD.

قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة.

وترددات هذه القنوات هي كالتالي.

تردد قناة بين سبورت 1 الناقلة لمباراة قطر والجزائر

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11084 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

تردد قناة بين سبورت لمتابعة مباراة قطر والجزائر اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11054 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

مباراة قطر والجزائر اليوم على تردد قناة بين سبورت عبر قمر سهيل سات

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11585 (V)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة قطر والجزائر اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11919 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

القنوات الناقلة لمباراة قطر اليوم ضد الجزائر

اسم القناة: قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12245 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ : ¾

معلق مباراة قطر والجزائر اليوم

معلق مباراة قطر والجزائر اليوم على قنوات بين سبورت الرياضية 1 و 2 هو : “رؤوف خليف”.

فيما سيكون معلق المباراة على قناة الكأس القطرية الرياضية هو “خالد الحدي”.