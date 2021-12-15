موعد مباراة تونس ومصر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة جماهير الساحرة المستديرة في كافة الدولة العربية تترقب موعد مباراة تونس ومصر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021. والتي تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-12-2021. على ملعب 974 في دولة قطر التي تحتضن فعاليات بطولة كأس العرب لهذا الموسم. وفي غضون ذلك نتناول معكم في هذا التقرير موعد مباراة تونس ومصر اليوم و القنوت الناقلة للمباراة. حيث يواجه منتخب تونس نظيره منتخب مصر في لقاء هام يجمع بين المنتخبين لتحديد مصير كل منهم في منافسات البطولة العربية. حيث تجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي أعقد اجتماعه مساء الأمس بين المدير الفني ولاعبي الفريق من أجل إعداد لقاء المنتخب وتجهيز التكتيكات الخاصة باللقاء. وفي السياق ذاته نتعرف خلال السطور التالية على موعد مباراة تونس ومصر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة.

مباراة تونس ومصر اليوم

تأتي مباراة تونس ومصر اليوم في الجولة النصف نهائية من منافسات كأس العرب 2021. حيث يدخل منتخب تونس مباراته اليوم أمام منتخب مصر مرتديًا القميص الأبيض. في حين يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر لمواجهة تونس اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العرب لم تبقى فيها حاليًا سوى أربعة منتخبات تنافس حاليًا من أجل حجز مقعدها في المباراة النهائية. حيث سيلتقي الفائز من مباراة تونس ومصر اليوم ومباراة قطر والجزائر يوم السبت القادم على ملعب ستاد البيت القطري. في حين سيلعب الخاسر من كلا المنتخبين على مباراة المركز الثالث من بطولة كأس العرب والتي تقام في نفس اليوم على ملعب ستاد رأس أبو عبود.

مباراة تونس اليوم

جدير بالذكر أن منتخب تونس نجح في التربع على عرش صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط. بعدما خاض ثلاث مواجهات. وجاور منتخب تونس في مجموعته الثانية ببطولة كأس العرب. كلا من منتخب الامارات ومنتخب سوريا ومنتخب موريتانيا. وكان المنتخب التونسي قد قطع شوطًا قويًا ومثيرًا في مختلف مواجهاته بالبطولة العربية لهذا الموسم. فقد فاز على نظيره الموريتاني في منافسات الجولة الأولى بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد. بينما خسر لقائه أمام منتخب سوريا بهدفين نظيفين. وفاز أمام منتخب الامارات بهدف نظيف. فيما خاض منتخب تونس مباراة ربع نهائي بطولة كأس العرب أمام منتخب عمان وحقق فوزًا ثمينًا عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف. وقد يهمك التعرف على موعد مباراة قطر والجزائر اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة تونس ومصر اليوم كأس العرب

وتقام مباراة تونس ومصر اليوم في نصف نهائي كأس العرب بعدما نجح كلا المنتخبين في إجتياز مواجهات الربع نهائي أمام منتخب الأردن ومنتخب عمان. حيث حقق منتخب مصر إنجازات غير مسبوقة في مختلف مواجهاته هذا الموسم ببطولة كأس العرب 2021. وقد تأهل المنتخب المصري إلى منافسات نصف نهائي البطولة بعدما نجح في الفوز على منتخب الأردن خلال مواجهات ربع نهائي البطولة والتي انتهت بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر جاء هذا الموسم في المجموعة الرابعة من البطولة والتي جاوره فيها منتخب الجزائر ومنتخب لبنان وأيضًا منتخب السودان.

موعد مباراة تونس ومصر اليوم في كأس العرب 2021

يحين موعد مباراة تونس ومصر في نصف نهائي كأس العرب 2021. مساء اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري. وتقام المباراة على ملعب 974 في مدينة الدوحة القطرية. حيث تقام المباراة خلال التوقيتات التالية.

تنطلق صافرة مباراة تونس ومصر اليوم بتوقيت السعودية في تمام الساعة الخامسة 5:00 مساءً.

وسيكون موعد مباراة تونس ومصر اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة السادسة 6:00 مساءً.

في حين يكون موعد المباراة بتوقيت الامارات في تمام الساعة السابعة 7:00 مساءً.

أما موعد لقاء المنتخبين بتوقيت تونس فسيكون في تمام الساعة الرابعة 4:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومصر اليوم

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة تونس ومصر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021. مذاعة بشكل مجاني من خلال القنوات التالية:

قناة beIN Sports HD 2 .

وعلى قناة beIN Sports HD 1.

قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة.

وفي السطور التالية نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ومصر اليوم

تردد قناة بين سبورت 1 الناقلة لمباراة تونس ومصر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة بين سبورت 2 الناقلة لمباراة تونس ومصر في كأس العرب

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة تونس ومصر

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

مباراة تونس ومصر اليوم على تردد قناة الكأس الرياضية

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم ضد منتخب مصر

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

حكم مباراة تونس ومصر اليوم

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حكم مباراة تونس ومصر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021. حيث تم إسناد مهمة تحكيم المباراة إلى الحكم الإيراني “على رضا فغاني”. فيما يتشكيل طاقم التحكيم من على محمد رضا أبو الفضل كمساعد أول. والألماني كريستيان جيتلمان مساعد ثان. والأوروجواياني أندريس كابيريرا حكم رابع.