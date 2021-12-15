ترقب نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب 2021، حيث تتابع الجماهير العربية موعد مباراة الجزائر وقطر والتي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، قطر والتي تحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور تصطدم بمواجهة الجزائر حامل اللقب الأفريقي.

توقعات نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم في نصف نهائي كأس العرب

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم. (تنطلق المباراة في العاشرة مساء)

يذكر أن مؤشرات توقعات نتيجة مباراة الجزائر وقطر تسير في صالح المنتخب الجزائري بكل تأكيد خاصة وأنه يملك من الخبرة الكافية لتسيير تلك المباريات الصعبة ولكنه سيواجه بحماس وطموح لاعبي منتخب قطر والتي تسعى لاستغلال الفرص بكل تأكيد ومحاولة إثبات اللاعبين أنفسهم خاصة وأن قطر ستتقبل كأس العالم المقبل والمقرر له في قطر.

كان يوسف بلايلي، لاعب الجزائر قد أكد أن هدفه أمام المغرب كان مثل هدف كابتن ماجد في المسلسل الكرتوني الشهير، وأكد بلايلي تعليقا على ملاقاة قطر أن المباراة ستكون صعبة خاصة وأن قطر من الفرق القوية وأكد أن فريقه لا يخشى قطر على الإطلاق وأكد أن قطر ستبب الكثير من الصعوبات لمنتخب بلاده ولكنه في الوقت ذاته يسعى لإسعاد الجماهير الجزائرية.

وكان هدف بلايلي قد أتى من مسافة بعيدة بعدما لاحظ تقدم الحارس المغربي بشكل كبير وهو مادفعه للعب الكرة في المرمى ونجح في تسجل الهدف لصالح الجزائر قبل أن تتعادل المغرب وتصل المباراة إلى ركلات الترجيح ويحسمها المغرب بفارق كرة وحيدة.

في المقابل أكد محمد وعد، لاعب منتخب قطر أن مباراة فريقه أمام الجزائر صعبة في نصف نهائي كأس العرب وأكد أن فريقه يحترم الجزائر بكل تأكيد وأنها لا يخشاه على الإطلاق مؤكدا أن الفريق يلعب بكل قوة وبذل كل مافي وسعه من أجل الفوز بتلك المواجهة المرتقبة أمام الجزائر.

وأكد لاعب قطر أن فريقه سبق وواجه الجزائر بكامل نجومه مؤكدا أن قطر ستحاول اللعب بطريقتها محاولة استغلال كل الفرص لحسم المباراة في الوقت الأصلي لها وهو ماتحدده نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم.