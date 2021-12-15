نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وتونس بكأس العرب الدور نصف النهائي والقنوات الناقلة وأهم غيابات المنتخبين اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر وتونس في المباراة الأولى من مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، من أهم كلمات البحث اليوم على مختلف محركات البحث على شبكة الإنترنت، من قبل الملايين من عشاق المنتخبين في الوطن العربي، وأيضاً اليوم تلعب مباراة قطر والجزائر في نفس الدور، تنقل المباراتين بالمجان للجماهير العربية من خلال قناتي الكأس وبي إن القطرية، واستعدت القناتين لنقل الحدث على أفضل ما يكون، اللقاء يقام على ملعب 974 الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة، إحدى ملاعب مونديال العالم القادم اللقاء الليلة لا يقبل القسمة على أثنين، لابد من فائز يصعد للنهائي وخاسر يلعب على تحديد المركز الثالث والرابع، يدير اللقاء طاقم تحكيم من إيران، وسوف يشهد رئيس الاتحاد الدولي اللقاء من الملعب وفيما يلي تفاصيل المباراة.

مباراة مصر وتونس نصف نهائي كأس العرب

وصل المنتخبين إلي الدور نصف النهائي بعد أن صعدا من دور المجموعات والدور ربع النهائي للبطولة، المنتخب المصري أنهى مباريات دور المجموعات يحتل المركز الأول بفارق اللعب النظيف على حساب الجزائر، بعد الفوز على لبنان بهدف دون مقابل والفوز على السودان بخماسية وأخيراً التعادل مع الجزائر بهدف لكل منتخب، بينما تونس صعدت بعد أن فازت في الافتتاح على الإمارات وهزمت من سوريا قبل أن تصحح أوضاعها وتفوز في الجولة الثالثة على موريتانيا بخماسية مقابل هدف واحد.

موعد مباراة مصر وسوريا

تقابل المنتخب المصري مع نظيرة التونسي في 24 مباراة قبل لقاء اليوم، حقق المنتخب التونسي الفوز في 11 مباراة، بينما فاز الفراعنة غفي 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 لقاءات، سجل المنتخب التونسي 29 هدف في شباك منتخب مصر، بينما سجلت مصر 21 هدف في مرمى المنتخب التونسي، أول مواجهة جمعت المنتخبين، كانت في تصفيات الأوليمبياد عام 1960 وفازت مصر 3-1، وأخر مواجهة كانت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في القاهرة عام 2019، وفازت مصر أيضاً 3-2.

القنوات الناقلة والمعلقين

تنقل قمة الشمال الأفريقي اليوم على قناة بي إن سبورت الأولى المفتوحة، ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي، وتنقل أيضاً قناة الكأس المفتوحة المباراة بصوت المعلق التونسي هيكل الصغير، حتى يستمتع جماهير المنتخبين.

بطاقة المباراة