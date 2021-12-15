كأس العرب: اليوم الموعد مع نصف النهائي...البرنامج

تدور اليوم الاربعاء 15 ديسمبر ، مباراتي نصف نهائي كأس العرب فيفا 2021 المقامة حاليا بقطر ، وفق البرنامج التالي: الساعة 16:00 : تونس - مصر / بي ان سبورت ، قناة الكأس الساعة 20:00 : الجزائر - قطر / بي ان سبورت ، قناة الكأس

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