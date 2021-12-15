نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة مصر وتونس اليوم في نصف نهائي كأس العرب والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية والتونسية نتيجة مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب اليوم في المواجهة المرتقبة والتي تقام في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساء بتوقيت مصر، منتخب مصر يسعى إلى الفوز على تونس ومواصلة المشوار العربي تحت قيادة كارلوس كيروش، بينما يسعى منتخب تونس إلى إثبات ذاته والوصول إلى نهائي البطولة والفوز على منتخب مصر.

نتيجة مباراة مصر وتونس اليوم

ترقبوا تغطية مباراة مصر وتونس اليوم. (تنطلق المباراة خلال ساعات)

يذكر أن قناة بي ان سبورت قد أعلنت نقلها مباراة مصر وتونس، كما أعلنت قناة أون تايم سبورت نقل مباراة مصر وتونس المرتقبة عبر شاشتها من خلال ستديو تحليلي قبل موعد مباراة مصر وتونس بنحو الساعة، ويسعى منتخب مصر إلى إحراز هدف مبكر حتى لا يكون السيناريو سيئ على المنتخب المصري خاصة في مباراة الأردن والتي حسمت نتيجتها في الوقت الإضافي من المواجهة.

تشكيل مصر المتوقع أمام تونس

يتوقع أن يبدأ كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي، والونش وحجازي وفتوح وأكرم توفيق في خط الدفاع، بينما في خط الوسط من المتوقع مشاركة السولية وحمدي فتحي وأفشة وفي الخط الأمامي يتوقع مشاركة حسين فيصل ومروان حمدي وأحمد سيد زيزو.

يذكر أن منتخب مصر سيحاول خلال مواجهة تونس اليوم فرض إيقاع اللعب وسيحاول استغلال الدعم الجماهيري المتوقع في جنبات الملعب خاصة وأن تذاكر المباراة تم بيعها بالكامل وهو مايؤكد أن مباراة مصر وتونس ستشهد متابعة جماهيرية من داخل الملعب ومن خلف الشاشات.

في المقابل يسعى منتخب تونس إلى إحراز هدف مبكر هو الأخر وفرض السيطرة الكروية على المباراة منذ البداية مدعوما هو الأخر بحضور جماهيري، وسيسعى منتخب تونس إلى مواصلة المشوار الكروي ومحاولة الفوز على مصر في تلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين خاصة وأن مصر وتونس من المباريات التي تحظى بمتابعة كروية مميزة من جانب كل المتابعين في كل مكان، ويتوقع أن تكون نتيجة المباراة متقاربة وأن الحسم سيكون في اللحظات الأخيرة.

هذا وسنتابع معكم نتيجة مباراة مصر وتونس بعد نهاية المباراة في متابعة متميزة لكل أحداث مباراة مصر وتونس والتي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.