كأس العرب (نصف النهائي): التشكيل المحتمل لمصر ضد تونس

من المنتظر أن تكون تشكيلة المنتخب المصري، عشية اليوم الاربعاء ، ضد المنتخب التونسي ، لحساب نصف نهائي كأس العرب، على النحو التالي:
محمد الشناوي ، أحمد فتوح ، محمود الونش ، أحمد حجازي ، أكرم توفيق ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، زيزو أو أفشة ، حسين فيصل ، مروان حمدي - مصطفى فتحي
يذكر أن المباراة تدور بداية من الساعة 16:00 وستكون منقولة على بي ان سبورت المفتوحة وقناة الكأس.
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