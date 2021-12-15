نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ثبت الآن.. دليل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، دليل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021، حيث ينتظر عدد كبير من الجماهير العاشقة لمنتخبي تونس ومصر المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، وذلك في إطار مباراة الدور النصف نهائي من مسابقة كأس العرب 2021، ومن المقرر أن يستضيف استاد 974 اللقاء المرتقب بين العملاقين، ويستعد كلا المتنافسين بكل قوة من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة وبلوغ المباراة النهائية من البطولة والتي من المقرر أن تقام يوم 18 ديسمبر الجاري، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على جميع القنوات الناقلة لمباراة تونس ومصر ونستعرض موعد انطلاق المباراة.

خطف المنتخب المصري بطاقة التأهل للدور النصف نهائي من المسابقة، وذلك بعد تحقيق الإنتصار على حساب نظيره المنتخب الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المقابل وصل المنتخب التونسي إلى هذا الدور بعد تحقيق الفوز على حساب نظيرهم المنتخب العماني، وانتهت نتيجة اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بالتأكيد الفراعنة ونظيرهم نسور قرطاج من ضمن المنتخبات القوية لذلك نتوقع أن نشهد مباراة جنونية مليئة بالحماسة.

موعد مباراة مصر وتونس في كأس العرب 2021

نتعرف على الموعد الرسمي لإنطلاق مباراة مصر وتونس، حيث تنطلق المواجهة التي تجمع بين الكبيرين مساء اليوم الأربعاء 15 كانون الأول الجاري، وتقام المباراة على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة معلنا بداية أحداث الشوط الأول في تمام الساعة 4.00 بتوقيت تونس، وفي الساعة 5.00 بتوقيت القدس الشريف والقاهرة وبيروت ودمشق، وعند تمام الساعة 6.00 بتوقيت الرياض والدوحة، وفي الساعة 7.00 بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

طريقة مشاهدة مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

يبحث عشاق الساحرة المستديرة بشكل دائم عن طرق لمشاهدة المباريات بشكل مجاني، ومع اقتراب موعد مباراة مصر ضد تونس في نصف نهائي مسابقة كأس العرب، تكثر عمليات البحث لمعرفة القنوات المفتوحة والمجانية التي تعرض أحداث هذا اللقاء بدون تشفير، حيث يمكن مشاهدة مباراة مصر وتونس مباشر وحصريا عبر العديد من القنوات الرياضية العربية التي أعلنت عن نقل أحداث هذه القمة، ونوفر لكم تردد لقنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021، لكي تتمكنوا من متابعة بقية المباريات في هذه البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

أكدت قنوات أون تايم سبورت عبر منشور نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نقل مباراة مصر وتونس اليوم بشكل مجاني، ويمكن استقبال قناة أون تايم سبورت الأولى ON Time Sports 1 HD على قمر نايل سات، ويعلق على المباراة المعلق أيمن الكاشف والمعلق هشام معمر، كما تذاع المباراة أيضا على قناة الكأس الأولى Alkass One HD بتعليق صوتي لكل من أحمد الطيب والمعلق هيكل الصغير، ويمكن متابعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورت على قناتي beIN Sports HD 1 وعبر قناة beIN Sports HD 2 ويعلق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.

تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة مصر وتونس في كأس العرب

تستطيع الآن استقبال تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة مصر ضد تونس عبر العديد من الأقمار الصناعية، حيث يمكن استقبال القناة عبر قمر نايل سات وعلى قمر سهيل سات من خلال الترددات التالية.

قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات، التردد: 11013، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات، التردد: 11547، معامل الاستقطاب: عامودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات، التردد: 11054، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قناة beI SPORTS HD 2 على سهيل سات، التردد: 11585، معامل الاستقطاب: عامودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات الكأس الناقلة لمباراة مصر وتونس في كأس العرب

يتوفر التردد الخاص بقناة الكأس التي تعرض مباراة مصر ضد تونس عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وهي قمر نايل سات، قمر عرب سات، قمر سهيل سات، ونوفر لكم جميع الترددات الخاصة بهذه القنوات لكي تستطيعوا متابعة المباراة مجانا.

قنوات الكأس المفتوحة على عرب سات، التردد: 12245، معامل الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قنوات الكأس المفتوحة على سهيل سات، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قنوات الكأس المفتوحة على نايل سات، التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر ضد تونس

قناة أون تايم سبورت 1، التردد: 10853، الاستقطاب: أفقي، معامل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة أون تايم سبورت 2، التردد: 10853، الاستقطاب: أفقي، معامل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة أون تايم سبورت 3، التردد: 12303، الاستقطاب: أفقي، معامل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5

أيضا يمكن متابعة قناة أون تايم سبورت الأرضية من خلال التردد الأرضي “التماثلي”: UHF9 أو عن طريق التردد الأرضي الرقمي: UHF32.