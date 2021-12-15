شاهد ملخص لقاء مانشستر سيتي وليدز يونايتد 0/7 الدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - سحق مانشستر سيتي نظيره نادي ليدز يونايتد بنتيجة سبعة أهداف نظيفة في إطار إفتتاح مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المباراة التي إستضافها ملعب الإتحاد معقل نادي مانشستر سيتي كان مسرحا لحفلة من الأهداف الممتعة للسماوي منذ بداية المباراة.

بداية المباراة

ولم يتنظر مان سيتي كثيرا لبداية حفلة الأهداف، ففى الدقيقة 8 من الشوط الأول سجل اللاعب فيل فودين الهدف الأول لمانشستر سيتي، لتبدأ أمطار الأهداف في شباك فري ليدز يونايتد، حيث تمكن الدولي الإنجليزي ” جاك جريلش ” من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 13 ، وأضاف زميله الدولي البلجيكي الهدف الثالث بالدقيقة 32 من كرة رائعة سكنت شباك حارس ليدز.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل المان سيتي سيطرته الكامله على فريق ليدز يونايتد، ليتمكن اللاعب الجزائري رياض محرز من إحراز الهدف الرابع بالدقيقة 49، وعاد كيفين دى بروين ليمارس هويته ويسجل الهدف الخامس في المباراة والشخصي الثاني عند الدقيقة 62، وتمكن اللاعب جون ستونز من إحراز الهدف السادس بالدقيقة 74، وأختتم اللاعب ناثان أكي مهرجان أهداف المباراة عند الدقيقة 78 من المباراة.

موقف الفريقين بالدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز يواصل مانشستر سيتي تصدره الدوري الإنجليزي بالوصول للنقطة 41 بالمركز الأول منفردا، وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف ليفربول صاحب 37 نقطة، على الجانب الآخر نادي ليدز يونايتد بعد هذه الخسارة القاسية يتجمد رصيده من النقاط عند النقطة 16 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.