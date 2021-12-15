ملخص فوز بايرن ميونخ على شتوتجارت 0/5 بالدوري الألماني

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محمد سياف - ابو ظبي - سحق بايرن ميونخ نظيره نادي شتوتجارت بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في إطار إفتتاح مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الأماني الممتاز لكرة القدم، المباراة التي إستضافها ملعب مرسيدس بينز ارينا معقل نادي شتوتجارت، الذي كان مسرحا لحفلة من الأهداف الممتعة للبفاري منذ بداية المباراة.

الشوط الأول

والمعروف ان فريق بايرن ميونخ يتصدر الدوري الألماني برصيد ب 37 نقطة قبل مباراة اليوم، ورصيد شتوتجارت عند النقطة 17 بالمركز الخامس عشر، ومع بداية الشوط الأول من المباراة كانت المباراة متوازنة بين الفريقين حتى جاءت الدقيقة 40 من الشوط الأول لتشهد عن إحراز الهدف الأول بواسطة اللاعب سيرجي جنابري، لينتهي الشوط الأول بتفوق بايرن ميونخ بهدف نظيف.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل الفريق البفاري سيطرته الكاملة على فريق شتوتجارت، ليتمكن اللاعب جانبري من تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ عند الدقيقة 53 من الشوط الثاني والشخصي له، وأضاف النجم ليفاندوفسكي الهدف الثالث بالدقيقة 69 من الشوط الثاني، وعاد اللاعب سيرجي جنابري ليضيف الهدف الرابع لبايرن ميونخ والثالث الشخصي، وأختتم مهرجان الهدف بهدف خامس للاعب ليفاندوفسكي، لتنتهي المباراة بفوز بايرن على شتوتجارت 5-0.

موقف الفريقين بالدوري الألماني

وبهذا الفوز يواصل البايرن تصدره الدوري الألماني لكرة القدم بالوصول للنقطة 40 بالمركز الأول منفردا، وبفارق 9 نقاط كاملة عن الوصيف بروسيا دورتموند صاحب 31 نقطة، على الجانب الآخر نادي شتوتجارت بعد هذه الخسارة القاسية يتجمد رصيده من النقاط عند النقطة 17 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني.