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انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في إطار إستئناف نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة بقطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021، تقام المباراة الثانية بالبطولة بين منتخبي الجزائر ومنتخب قطر منظم البطولة، ليصعد منتخب إلى نهائي البطولة، ليواجه الطرف الثاني من المباراة الآخرى بين مصر وتونس يوم السبت المقبل 18 ديسمبر 2021م.
قطر تواجه الجزائر
المنتخب القطري نجح في تصدر المجموعة الأولي بالفوز على جميع المنتخبات بالعلامة الكاملة، وبدأ البطولة بهزيمة المنتخب البحريني 2/0، وفي المباراة الثانية فوز صعب على منتخب عمان1/0، وفي المباراة الثالثة فوز ساحق على منتخب العراق بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ليمر للدور الثاني بعد فوز كبير على منتخب الإمارات 5/0.
على الجانب الآخر المنتخب الجزائري جاء وصيفا للمنتخب المصري بفارق الأهداف، وبدأ البطولة بفوز كبير على منتخب السودان 4/0، وفوز صعب في المباراة الثانية على منتخب لبنان 2/0، وتعادل إيجابيا مع المنتخب المصري بهدف لكل فريق، وفي ثمن النهائي تفوق على المنتخب المغربي بركلات الترجيح.
موعد مباراة قطر والجزائر بنصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم
- البطولة: كأس العرب ( نصف النهائي )
- توقيت المباراة: 8 مساءً بتوقيت الجزائر 9 مساءً بتوقيت مصر 10 مساءً بتوقيت السعودية
- موعد المباراة: الأربعاء 15 – 12 – 2021 م
- ملعب المباراة: استاد الثمامة
- القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 2,1 + قناة الكاس القطرية 1
- التعليق: رؤوف خليف + خليل البلوشي
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