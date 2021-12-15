انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس بكأس العرب على نايل سات مجانا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم وجبة دسمة حيث مباريات نصف نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا بدولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، والمباراة الأولي التي تهم الجماهير المصرية بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي، ويقوم الكثير من الأفراد بالبحث عن تردد القناة الناقلة للمباريات، وقد فوجئ الجميع بقوة البطولة، مما يجعل الجميع ينتظرون أوقات المباريات عبر شاشات التليفزيون.

كانت البطولة قد انطلقت تحت رعاية الإتحاد الدولي لكرة القدم في إطار البروفة النهائية لكأس العالم القادم بدولة قطر 2022، وحاول جميع الفرق المشاركة بالبطولة الإستفادة للإستعداد للبطولات القادمة، في قارة أفريقيا تستعد الفرق المشاركة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، والفرق الأسيوية لإستكمال باقي مباريات تصفيات كأس العالم.

وفي هذا السياق قامت قنوات بين سبورت بالإعلان عن بث المباريات بالمجان عبر قنواتها المفتوحة الأولى والثانية bein sport hd 1، bein sport hd 2، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية hd1 وhd2 ، ويمكن إستقبال تلك القنوات عبر أجهزة الإستقبال على القمر الصناعي نايل سات.

تردد إستقبال قنوات بين سبورت والكاس القطرية على نايل سات