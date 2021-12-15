نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مبارة مصر وتونس اليوم وتردد القنوات الناقلة له في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد كلا من المنتخب المصري والمنتخب التونسي في لقاء صعب بينهما وذلك في بطولة كأس العرب ٢٠٢١ التي تقام في دولة قطر، وتكون المباراة غدا الأربعاء على ملعب ٩٧٤ في الدوحة، حيث يرتدي المنتخب المصري الزي الأحمر في مقابل المنتخب التونسي يرتدي الزي الأبيض.

مباراة مصر وتونس

مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العرب ٢٠٢١ يكون على النحو التالي لعب منتخب مصر أربع مباريات فاز ثلاث مباريات وتعادل الأخر، وكان أول انتصاره كان على المنتخب اللبناني بنتيجة هدف دون رد، أما الانتصار الثاني كان على المنتخب السوداني حيث حقق نتيجة كبيرة وهي خمسة أهداف دون رد، تأتي مباراة التعادل التي كانت مع المنتخب الجزائري حيث تعادل الفريقين هدف لكل منهما، وأخيرا مباراة ربع النهائي التي فاز فيها منتخب مصر على منتخب الأردن بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وصعد منتخب مصر إلى نصف النهائي ليكون على موعد مع نظيره منتخب تونس.

أما مشوار منتخب تونس يكون كالتالي نجح منتخب تونس في المباراة الأولي التغلب على منتخب موريتانيا بخمس أهداف وموريتانيا هدف واحد، وفي المباراة الثانية استطاعت سوريا التغلب على تونس بهدفين دون رد، أما المباراة الثلاثة فازت تونس على المنتخب الإماراتي بهدف دون رد، وفي مباراة ربع النهائي انتصر منتخب تونس على منتخب عمان بهدفين مقابل هدف، وصعدت تونس إلى مباراة نصف النهائي في مقابلة مع المنتخب المصري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

حيث تقام المباراة في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة بتوقيت تونس، حيث تنقل قناة اون تايم اسبورت، وقناة الكاس وقناة بن سبورت اتش دي المباراة.

بهذا نكون قدمنا لكم بعض المعلومات عن مباراة مصر وتونس التي تقام اليوم في فعاليات كأس العرب٢٠٢١.