القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس tunisia-vs-egypt اليوم في نصف نهائي كأس العرب

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عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر وتونس يتجه أنظار الجماهير المصرية إلى ملعب 974 مساء غد الأربعاء، لمشاهدة المباراة الحيوية والحاسمة بين مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021 في قطر، وتأهل منتخب الفراعنة لنصف النهائي بعد تغلبه على منافسه الأردني 3-1 بعد وقت إضافي في المباراة المتوترة التي جمعتهما يوم السبت الماضي.

موعد مباراة مصر وتونس

يستضيف ملعب 974 يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 المباراة الثانية لتونس في نصف نهائي كأس العرب أمام مصر، وستبدأ صافرة انطلاق المباراة حَسَبَ الأوقات التالية:

15:00:- بتوقيت موريتانيا وجرينتش.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين والأردن وفلسطين ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة كأس العرب بين مصر وتونس

ستنقل مباراة نصف نهائي كأس العرب بين مصر وتونس عبر قنوات beIN Sports HD 1 و Alkass One HD، مع تعليق الناقد الرياضي أحمد الطيب.

في نصف نهائي كأس العرب أمام تونس، اقترب محمد صبحي من حارس مرمى مصر في ظل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الوطني والنادي الأهلي الذي أصيب، على الرغم من محاولات الطاقم الطبي للفريق لإعداد الشناوي، إلا أنه تعرض لألم جديد في عضلات الظهر اليوم.

وتجددت شكوى الشناوي من آلام المنطقة المصابة مما اضطر الطاقم الطبي بالنادي الأهلي للتواصل مع الطاقم الطبي للفريق لتحديد ما إذا كان حارسه الدولي قد أصيب، بالنظر إلى التقارير غير المتسقة الواردة من قطر، حيث كان التشخيص الأولي هو ألم في الفخذ قبل تقديم اللاعب للأشعة السينية للتأكد من إصابته بإجهاد عضلي في الظهر. لقد تعافى تماما.

تشكيل المنتخب المتوقع

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

الدفاع:- أكرم توفيق، أحمد ياسين، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

الوسط:- حمدي فتحي، عمرو السولية، زيزو، مصطفى فتحي، أحمد رفعت.

الهجوم:- مروان حمدي.

تشكيل منتخب تونس المتوقع