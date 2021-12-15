موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة لها مجانا اضبط التردد الان

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عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر وتونس والتي من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على استاد 974 في الدوحة، وهذه المباراة هي في الدور النصف النهائي من كأس العرب 2021، والتي من المقرر إنهائها يوم السبت بإعلان النتيجة النهائية بعد اللعب في الدوري النهائي على أرض استاد البيت في الدوحة، ويسعى كلا الفريقين في الحصول على الفوز من أجل حجز تذكرة الذهاب للدور النهائي.

موعد مباراة مصر وتونس

تقام المباراة اليوم الأربعاء 15 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة الـ 5 مساءً بتوقيت القاهرة والأردن، ويمكن متابعة المباراة لكل عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت مكة.

بينما تذاع المباراة في المغرب العربي( تونس والجزائر والمغرب) في تمام الساعة الرابعة ال 4 مساءً، وتقام المباراة في تمام الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت الإمارات والدوحة، وينتظر الجميع رؤية مباراة تشويقية بين المنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

تذاع كل مباريات كأس العرب 2021 على مجموعة قنوات bein sport بين سبورت، وقد تم عرضها على القناة المفتوحة «الكأس وان» حتى يتابع عليها كل عشاق الكرة في الوطن العربي، وتذاع المباراة كذلك على كل من «بين سبورت 1» و«بين سبورت 2».

حكام مباراة مصر وتونس

يرغب الجمهور في معرفة تشكيل الحكام الذي تم وضعه حتى يدير المباراة بين المنتخب المصري ونظيره التونسي، وقد تم الإعلان عن وجود الحكم الإيراني “علي رضا فغاني” في إدارة المباراة تحكيميا، وأن يكون في مساعدته كل من ‘محمد رضا أبو الفضل”، كمساعد أول، والألماني “كريستيان جيتلمان” كمساعد ثاني، وأن يكون الحكم الرابع في هذا اللقاء هو “الأوروجوياني أندريس كابريرا”.