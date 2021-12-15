نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر أمام تونس الآن في نصف نهائي كأس العرب 2021.. التشكيلة الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيل منتخب مصر أمام تونس اليوم ، ما زلنا نتابع معكم تقديم ورصد أهم الأخبار عن تشكيلة مصر ضد تونس اليوم في نصف نهائي كاس العرب 2021 ، حيث نشرت الكثير من المواقع الإلكترونية الرسمية الرياضية منذ الساعات الأولى من اليوم الأربعاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة تونس اليوم في نصف نهائي كاس العرب أو مونديال العرب تحت قيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش ، ونُسلط الضوء خلال هذا المقال إلى تقديم ما تم نشره منذ ساعات قليلة عن تشكيل منتخب مصر أمام تونر اليوم في كاس العرب 2021.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس اليوم

تشكيلة مصر أمام تونس اليوم ، تأهل المنتخب المصري ليواجه نظيرة المنتخب التونسي في مباراة نصف نهائي كأس العرب 2021 بعدما استطاع أن يتخطى عقبة المنتخب الأردني في اللقاء الأخير له في ربه نهائي كاس العرب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب الأردني سجله اللاعب يزن النعيمات عند الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول للمباراة.

وتنطلق مباراة مصر وتونس اليوم الأربعاء الموافق 15-12-2021 في نصف نهائي كاس العرب على ملعب 947 في قطر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، بينما ستقام مباراة مصر وتونس اليوم في نصف نهائي كاس العرب في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

تشكيلة مصر ضد تونس المتوقعة اليوم

كما ذكرنا نشرت العديد من المواقع الإخبارية المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ملامح تشكيل منتخب مصر أمام تونس المتوقع اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021، ونقلاً عن جريدة الأهرام فقد نشرت تشكيلة مصر أمام تونس المتوقعة اليوم والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، حسين فيصل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم تشكيل منتخب مصر أمام تونس المتوقع اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 ، وسنعمل على تحديث هذه الصفحة حيث نوافيكم بكل ما هو جديد بخصوص تشكيلة مصر ضد تونس الرسمية اليوم والتي سيخوض بها المنتخب المصري الوطني لقاء نصف نهائي كاس العرب أمام تونس الآن في قطر، تابعوا معنا.

تحديث: أعلن البرتغالي كارلوس كيروش عن تشكيلة مصر أمام تونس الرسمية اليوم والتي سيدخل لها المنتخب المصري مواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب 2021 ، والتي شهدت تواجد الحارس محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر الوطني، بينما شهد تشكيل منتخب مصر ضد تونس اليوم تواجد أكرم توفيق – الونش – حجازي – فتوح في خط الدفاع للمنتخب المصري، وجاء في خط الوسط كلاً من عمرو السولية وحمدي فتحي واللاعب أحمد سيد زيزو، وفي الهجوم محمد مجدي افشة وحسين فيصل ومروان حمدي.