كأس العرب 2021.. موعد مباراة الجزائر وقطر وقنوات ناقلة

كأس العرب 2021.. موعد مباراة الجزائر وقطر وقنوات ناقلةيلتقى منتخبا قطر والجزائر فى مواجهة نارية مساء اليوم الأربعاء على استاد "الثمامة" ضمن منافسات دور نصف النهائى ببطولة كأس العرب 2021، المقامة حالياً فى الدوحة وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجارى.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر

مباراة قطر والجزائر فى نصف نهائى كأس العرب 2021، تقام فى التاسعة مساء اليوم، وتذاع على قناة Alkass One HD، beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 2.

يذكر أن الفائز من لقاء قطر والجزائر سيواجه الفائز من مباراة منتخب مصر الوطنى ضد تونس التى تقام اليوم أيضا فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الجزائر وقطر

ويخوض منتخب قطر المباراة بعد تجاوز الإمارات بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى دور ربع النهائى من بطولة كأس العرب فى واحدة من أقوى العروض التى قدم فيها العنابى مستوى متميز.

فيما عبر المنتخب الجزائرى بصعوبة بالغة نظيره المغربى بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما فى دور ربع النهائى من بطولة كأس العرب.

كأس العرب 2021.. قطر ضد الجزائر

ويعول منتخب قطر الكثير على جماهيره التى ستزحف لملعب المباراة بعدما أعلنت اللجنة المنظمة نفاد التذاكر نهائياً المخصصة للقاء وجماهير الفريقين.

ويعتمد بشكل كبير المدرب الإسبانى فليكيس سانشيز المدير الفنى لمنتخب قطر على لاعبه المعز على فى فك شفرات الجزائر.

مباراة قطر والجزائر

وقال حسن الهيدوس كابتن منتخب قطر إن مواجهة الجزائر تحدٍ كبير مؤكداً أن الهدف هو الفوز والتأهل الى الدور النهائي.

وأضاف الهيدوس: "المباراة لن تكون سهلة، وبالتالي لابد من الاستعداد الجيد فنياً وبدنيا وذهنيا، وان التركيز منصب على مباراة اليوم دون غيرها نافيا تركيز فريقه في نهائي المسابقة".

كأس العرب 2021.. الجزائر ضد قطر

بينما يأمل مجيد بوقرة المدير الفنى لمنتخب الجزائر فى حسم نقاط المباراة لصالح بلاده فى ظل التألق غير العادى لعدد من لاعبيه أبرزهم يوسف بلايلى وياسين براهيمى، وبغداد بونجاح.

(الوطن المصرية)

