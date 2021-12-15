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عمر شويل - جدة ننشر موعد ماتش مصر وتونس في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة لمباراة تونس ومصر حيث يستضيف ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة قوية بين منتخب الفراعنة والمنتخب التونسي في نصف النهائي لكأس العرب 2021، بعدما تأهل المنتخب المصري إلي بطولة نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز علي نظيره الأردنى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليلتقي بنظيره التونسي غدآ الأربعاء في مباراة هامة ومصيرية، بينما تأهل منتخب تونس الي نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 , بعد فوزه علي منتخب عمان في المباراة الأخيرة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية، بنتيجة 2-1.

موعد ماتش مصر وتونس

ويحل موعد ماتش مصر وتونس اليوم الأربعاء في المباراة التي تجمع بين منتخب الفراعنة ونظيرها التونسي علي أرض ملعب ستاد 974 بمدينة الدوحة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءآ بتوقيت القاهرة، و السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت أبوظبي، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021 ، المقامة بدولة قطر.

القنوات الناقلة لماتش مصر وتونس

تنقل المباراة قنوات “بي إن سبورتس” عبر قناتي “BeiN Sports HD1″ و”BeiN Sports HD2” .

وتنقل المباراة ايضآ قناة أون سبورتس المصرية بعد حصولها على حقوق بث المباريات.

تشكيل منتخب مصر ضد تونس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – أحمد ياسين – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين فيصل.

الهجوم: مصطفى فتحي – أحمد سيد زيزو – مروان حمدي.

تشكيل منتخب تونس ضد مصر

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: محمد دراجر – بلال العيفة – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري.

الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري.

بطولة كأس العرب 2021

يذكر أن: كأس العرب أو رسميًا كأس الفيفا للعرب ، هي النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بمشاركة 23 منتخباً عربياً تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم ، تستضيفها قطر وتجري مبارياتها على ملاعب كأس العالم 2022، حيث بدأت في 30 نوفمبر الماضي وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري 2021 ، يشارك في هذه النسخة 23 منتخب عربي إجمالا و16 منتخب في النهائيات، مع دعوة جنوب السودان للبطولة.