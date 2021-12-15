نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد النصر.. القنوات الناقلة لمباراة Al Hilal vs Al Nasr في الدوري السعودي الخميس 16/12/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهلال ضد النصر، يبحث كثيري من متابعي الدوري السعودي عن كافة التفاصيل حول مباراة الهلال ضد النصر حيث تمثل هذه المباراة واحدة من اشد المبارايات في الدوري السعودي حيث يستعد الفريقين من أجل خوض هذه المنافسة القوية والشرسة، ويسعى منتخب النصر الى تحسين مكانته في الدوري السعودي حيث يحتل المرتبة السابعة في الدوري، بينما يحتل منتخب الهلال المركز الرابع لذلك سوف يحاول الهلال بكل قوته الحصول من هذه المباراة على ثلاث نقاط حتى يستطيع التقدم ومن خلال موقع ثقفني نرصد لكم موعد مباراة الهلال ضد النصر والقنوات الناقلة لها وترددها.

مباراة الهلال ضد النصر

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي مباراة اهلال ضد النصر في الدوري السعودي 2021، حيث يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي النصر في الدوري السعودي للأسبوع الثامن لهذا الموسم 2021، حيث ويستضيف استاد الملك فهد الدولي مبارة الهلال والنصر، وقد نفذت التذاكر قبل المباراة فهي المباراة الاشد منافسة وفيما موعد مباراة الهلال ضد النصر والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

وسوف تقوم قناة SSC SPORT بنقل احداث المباراة على الهواء مباشرة بجودة hd، وتتميز قناة اس اس سي بجودتها العالية وتسعى جاهدة ان تقدم كل جديد في عالم الرياضة وهي قناة سعودية وقد استطاعت القناة ان تثبت نفسها في وقت قصير وان تنافس قنوات كبرى في وقت قياسي، فهي يتابعها الملايين في الوطن العربي ليس في السعودية فقط فهي اصبحت من اشهر القنوات السعودية، فهي تستخدم احدث أجهزة في البث فهي لا تواجه اي عطل حتى يتمتع المشاهد بمشاهدة ممتعة.

تردد قناة SSC SPORT بجودة hd

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12417

الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

موعد مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي

مباراة الهلال ضد النصر والتي يتسائل الكثيرين حول موعد عرضها حيث يتواجه الفريقين في الأسبوع الثامن من الدوري السعودي 2021 والتي سوف تنطلق غداً الخميس الموافق 16-12-2021 وسوف تذاع المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تقوم قناة SSC SPORT بنقل المباراة كاملة.