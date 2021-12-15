مشاهدة مباراة مصر مع تونس بث مباشر في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة تتجة الانظار إلى ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث مباراة تونس ومصر في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2021، ووصل للدور نصف النهائي 16 فريقا نجح في الوصول إلى نصف النهائي أربعة منتخبات هي مصر والجزائر وتونس وقطر.

بث مباشر مباراة مصر مع تونس في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم

طريق مصر لنصف نهائي كأس العرب

وتقام مباراة مصر وتونس يوم الأربعاء 15 ديسمبر في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت مكة المكرمة، واستعد الفريق المصري جيدا للمباراة بعد نجاحة فى هزيمة المنتخب الأردني بنتيجة 3/1 في دور الثمانية من البطولة، بعدما لجأ الفريقان لشوطين إضافين لإنتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

طريق تونس لنصف نهائي كأس العرب

وتمكن المنتخب التونسي أيضا من الوصول للدور نصف النهائي عقب الفوز على منتخب عمان بصعوبة 2/1 في الدور ثمن النهائي، ليجد نفسه في مواجهه صعبة مع المنتخب المصري العريق، وتنتظر جماهير المنتخبين الفوز بالمباراة وتأهل فريقها للدور النهائي لتلتقي مع الفائز من طرفي نصف النهائي الآخر قطر والجزائر.

موعد مباراة مصر مع تونس بنصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم