“دليل القنوات” إعرف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب 2021

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وقطر على جميع الأقمار الصناعية، يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية عن القنوات التي تنقل اللقاء الذي يجمع بين المنتخب القطر ونظيره المنتخب الجزائري، وذلك في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء 15 ديسمبر الجاري، حيث يحتضن ملعب الثمامة المواجهة النارية والمعركة الكروية التي يتواجه بها الفريقين، ويخوض المنتخبان مباراة الدور النصف نهائي من مسابقة كأس العرب 2021، حيث يأمل مشجعي كل منتخب بصعود منتخبهم للمباراة النهائية في هذه البطولة، وفي سطور هذا المقال ينشر لكم ثقفني موعد مباراة الجزائر ضد قطر والقنوات الناقلة لها مجانا دون تشفير.

خطف منتخب قطر بطاقة الصعود للدور النصف النهائي عقب تفوقه في مباراة الدور الربع نهائي على حساب منتخب الإمارات، وقد انتهت أحداث هذا اللقاء بخسارة الإمارات بخمسة أهداف نظيفة، فيما وصل منتخب الجزائر إلى هذا الدور بعد مباراة غاية في الإثارة أمام منتخب المغرب في مباراة الدور الربع نهائي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة هدفين مقابل هدفين بعد انتهاء أشواط المباراة الأصلية والإضافية وتغلب محاربي الصحراء على أسود أطلس بركلات الجزاء وانتهت بنتيجة 5-4، ويسعى كل من الجزائر وقطر إلى الوصول لنهائي مسابقة كاس العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وقطر في كأس العرب 2021

أعلنت شبكة الكأس الرياضية عن نقل المباراة التي تجمع بين منتخب الجزائر ضد منتخب قطر، حيث تذاع المباراة على قناة الكأس الرياضية الأولى ويعلق على المباراة المعلق الصواي خليل البلوشي والمعلق الصوتي خالد الحدي، أيضا خصصت شبكة بي إن سبورت القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وقطر، حيث تعرض المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى كما وتنقل على قناة بي إن سبورت الثانية، وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي رؤوف خليف، وتتوفر هذه القنوات على القمر الصناعي نايل سات وعلى قمر عرب سات، وسيتم نقل المباراة مجانا دون تشفير لجميع المشاهدين في كافة أنحاء العالم.

تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وقطر

تعد قنوات بي إن سبورت من القنوات الرياضية الأشهر على مستوى العالم العربي، ويمكن متابعة مباراة الجزائر ضد قطر على شاشاتها، حيث يمكن لكم استقبال تردد القنوات الناقلة من خلال الترددات التالية.

قناة bein sport 1 المفتوحة نايل سات، تردد القناة: 11013، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3/4، الاستقطاب: أفقي.

قناة bein sport 2 المفتوحة نايل سات، التردد: 11054، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قنوات الكأس الناقلة لمباراة الجزائر وقطر