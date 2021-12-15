نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُحدث.. الآن ملخص نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021.. هل ينجح منتخب قطر في الوصول للنهائي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم في كأس العرب 2021. نرصد لكم تفاصيلها من خلال هذا التقرير عبر موقعنا “ثقفني”. حيث تقام مباراة الجزائر ضد قطر مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-12-2021. في إطار مواجهات نصف نهائي كأس العرب. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفائز منهم منتخب تونس الذي حقق فوزًا مثيرًا في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراته أمام منتخب مصر بنتيجة 1-0. ويدخل منتخب قطر مباراته ضد منتخب الجزائر اليوم واضعًا هدفه بشكل كامل نحو الوصول إلى المباراة النهائية أمام منتخب نسور قرطاج. حيث من المتوقع أن تكون مباراة الجزائر وقطر اليوم لقاءًا مثيرًا للغاية بين المنتخبين اللذان يآملان حصد لقب بطل كأس العرب لهذا الموسم. وفي غضون ذلك نتابع معكم في السطور التالية ملخص نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم في كأس العرب.

ملخص نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم

في هذا التقرير نستعرض معكم أحداث ملخص نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم في نصف نهائي كأس العرب. والتي تنطلق أحداثها بعد قليل وذلك بحلول الساعة الثامنة مساءً 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر. فيما يكون موعد مباراة الجزائر وقطر اليوم بتوقيت السعودية في تمام الساعة العاشرة 10:00 مساءً. أما موعد المباراة بتوقيت الإمارات فسيكون في تمام الساعة الحادية عشر 11:00 مساءً. وبتوقيت مصر في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً. ونتابع معكم فيما يلي ملخص نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم في كأس العرب.

منتخب الجزائر

0:0 منتخب قطر

انطلقت منذ قليل صافرة مباراة الجزائر وقطر اليوم. ونتابع معكم بشكل لحظي مجريات اللقاء المقام حاليًا على ملعب ستاد الثمامة في دولة قطر.

الدقيقة 2 رمية تماس لصالح منتخب الجزائر في يسار منطقة جزاء منتخب قطر.

ركلة حرة مباشرة من لاعب منتخب الجزائر “عبدالعزيز حاتم” في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الأول.

بطاقة صفراء للاعب “ياسين براهيمي” الجزائري في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول. وذلك بسبب تدخل قوي على أكرم عفيف لاعب منتخب قطر.

الدقيقة 12 : تسديدة قوية عن طريق اللاعب “المعز على زين العابدين” لاعب منتخب قطر. على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 14: يقع خطأ لصالح منتخب الجزائر في منطقة وسط الملعب ضد دفاع منتخب قطر “حسن الهيدوس”.

الدقيقة 13: رمية تماس لصالح منتخب قطر في منطقة وسط الملعب.

نتيجة مباراة الجزائر وقطر الشوط الأول

تمر ربع ساعة أولى من عمر الشوط الأول ولا يزال التعادل سلبيًا بين منتخب قطر والجزائر 0 – 0.

تشهد أول ربع ساعة من عمر مباراة الجزائر وقطر سيطرة قوية من منتخب قطر بنسبة 50% وبنسبة 50% لمنتخب الجزائر.

الدقيقة 19: تمريرات متبادلة بين لاعبي منتخب قطر ومنتخب الجزائر في منطقة وسط الملعب.

لاعب منتخب قطر “المعز على زين العابدين” يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. وذلك بسبب عرقلة متعمدة للاعب منتخب الجزائر “يوسف بلايلي”.

الدقيقة 25 : رمية تماس لصالح منتخب الجزائر في يمين منطقة جزاء المنتخب القطري.

تمر الدقيقة 30 ولا تزال نتيجة مباراة الجزائر وقطر حتى الآن سلبية 0-0.

الدقيقة 32: توقف المباراة بعد إصابة لاعب منتخب الجزائر “يوسف البلايلي” ولاعب منتخب قطر “اسماعيل محمد” بعد صدام قوي بينهم.

في الدقيقة 37 تشهد تسديدة بعيدة من اللاعب “عبدالكريم حسن” لاعب منتخب قطر. والتي تمر خارج منطقة الجزاء.

وقوع خطأ من لصالح منتخب الجزائر في منطقة جزاء المنتخب القطري بجوار الراية ضد اللاعب “اسماعيل محمد” لاعب منتخب قطر.

ركلة حرة مباشرة من اللاعب “يوسف بلايلي” بعرضية داخل منطقة الجزاء. واصطدام الكرة بجسد المدافع القطري “جمال بلعمري” في الدقيقة 39.

تنتهي أحداث الشوط الأول بين منتخب الجزائر وقطر حتى الآن بنتيجة 0 – 0

نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم

تحمل نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم في فعاليات النصف نهائي من بطولة كأس العرب 2021. توقعات غير ممكنة بين المنتخبين. خاصة وأن كل منتخب منهم لديه رغبة عالية في تقديم نتيجة قوية خلال مباراة اليوم بهدف اقتناص لقب بطل كأس العرب لهذا الموسم. وفي غضون ذلك تجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم سيتم على أساسها تحديد المنتخب الذي سيلعب أمام منتخب تونس في لقاء النهائي. ويمكنك التعرف على نتيجة مباراة تونس ومصر اليوم في نصف نهائي كأس العرب من خلال هذا التقرير.

نتيجة مباراة الجزائر اليوم

نجح منتخب الجزائر في تقيم نتائج إيجابية قوية خلال مبارياته التي خاضها في منافسات بطولة كأس العرب 2021. وفي غضون ذلك نستعرض معكم فيما يلي نتائج المنتخب الجزائري أمام المنتخبات العربية خلال مسيرة في البطولة.

فاز منتخب الجزائر في أول مباراة له ببطولة كأس العرب أمام منتخب السودان بنتيجة 4-0.

وفي مباراة الجولة الثانية التي أقيمت يوم الرابع من شهر ديسمبر بين منتخب الجزائر ومنتخب لبنان. نجح الخضر في الفوز على منتخب لبنان بنتيجة 2-0.

أما في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت يوم السابع من شهر ديسمبر الماضي بين منتخب الجزائر ومصر فقد تعادل المنتخبين إيجابيًا بنتيجة 1-1.

ونجح منتخب الجزائر في حجز مقعده لمباراة نصف النهائي بعد الفوز على منتخب المغرب في لقاء ربع نهائي بطولة كأس العرب بركلات الترجيح وذلك بنتيجة 7-5.

نتيجة مباراة قطر اليوم

نتيجة مباراة قطر اليوم سيكون من الصعب على محللي القنوات الرياضية توقعها. وذلك لما حققه منتخب قطر من مسيرة كروية ممتعة خلال منافساته في بطولة كأس العرب 2021. حيث لم يواجه منتخب قطر أي خسارة في مختلف مبارياته التي خاضها في البطولة العربية حتى الآن. ومن هذا المنطلق نستعرض معكم فيما يلي تفاصيل نتائج مباريات قطر الماضية التي لعبها في كأس العرب.

نجح منتخب قطر في تحقيق نتيجة قوية خلال أول مباراة له في بطولة كأس العرب. والتي أقيمت أمام منتخب البحرين. حيث فاز منتخب قطر بنتيجة 1-0.

وفي مباراة الجولة الثانية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية في يوم الثالث من شهر ديسمبر الجاري. فاز منتخب قطر على منتخب عمان بنتيجة 2-1.

فيما خاض منتخب قطر مباراة الجولة الثالثة في كأس العرب أمام منتخب العراق. والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي الموافق السادس من شهر ديسمبر 2021. وفاز منتخب قطر على شقيقه منتخب أسود الرافدين بنتيجة 3-0.

وتأهل منتخب قطر إلى النصف نهائي بعد الفوز على منتخب الإمارات في مباراة ربع نهائي البطولة بالفوز عليه بنتيجة 5-0.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وقطر اليوم

سيتم إذاعة مباراة الجزائر وقطر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021. عبر هذه القنوات التالية:

قناة 1beIN Sports HD .

وعلى قناة 2 beIN Sports HD.

وقناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة.

وتردد هذه القنوات الناقلة هو كالتالي:

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة الجزائر وقطر

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة الجزائر وقطر اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة الجزائر ضد قطر

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة الجزائر وقطر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد منتخب قطر

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

طاقم تحكيم مباراة الجزائر وقطر اليوم

الحكم: سيمون مارسينياك

ومساعد حكم: باويل سوكولنيكي

وسيكون مساعد حكم ثاني: توماس ليستكيفيس

وحكم رابع: هيكتور سعيد مارتينيز سورتو

فيما يكو حكم الفار: توماس كويتوسكي

مساعد فار: كيفين بلوم

تاريخ مواجهات قطر والجزائر