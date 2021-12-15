نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس والجزائر القادمة في نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة تونس والجزائر القادمة في نهائي بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. حيث يلتقي منتخب تونس ضد منتخب الجزائر بعدما نجح منتخب نسور قرطاج في قطع تذكرة الوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب. بعد الفوز على منتخب مصر اليوم بنتيجة هدف نظيف. في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني الذي جمع المنتخبين على ستاد ملعب 974. في حين فاز منتخب الجزائر اليوم أمام نظيره القطري في مباراة مثيرة انتهت بفوز محاربي الصحراء بنتيجة 2-1. ونستعرض معكم في السطور التالية موعد مباراة تونس والجزائر القادمة في نهائي كأس العرب و القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة تونس والجزائر القادمة

مباراة تونس والجزائر القادمة سيكون لقاءًا مثيرًا وقويًا في نهائي البطولة العربية. حيث أحرز اللاعب حسين بن عيادة الهدف الأول لمنتخب الجزائر في مرمى منتخب قطر خلال الدقيقة 60 من عمر المباراة. وفي الدقيقة 96 من أحداث الشوط الثاني لمباراة الجزائر وقطر أحرز اللاعب محمد مونتاري هدف التعادل للمنتخب القطري في شباك مرمى منتخب الجزائر خلال الدقيقة 96 من عمر اللقاء. وجاءت الدقيقة 106 ليخطف المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب ومواجهة تونس في اللقاء القادم عن طريق هدف لمنتخب الجزائر أحرزه اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 106. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة تونس والجزائر القادمة و القنوات الناقلة.

موعد مباراة تونس والجزائر القادمة في نهائي كأس العرب 2021

سيكون موعد مباراة تونس والجزائر القادمة في نهائي كأس العرب 2021. مساء يوم السبت القادم الموافق 18-12-2021. وذلك على ملعب ستاد رأس أبو عبود في هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة تونس القادمة السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 10:00 مساءً تونس في تمام الساعة 4:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر القادمة

القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر القادمة في نهائي بطولة كأس العرب 2021. من المقرر أن تكون مذاعة عبر هذه القنوات التالية:

قناة beIN Sports HD 2

وعلى قناة beIN Sports HD 1.

وأيضًا قناة الكأس القطرية المفتوحة.

وفيما يلي نتناول معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة. ويمكنكم أيضًا التعرف على نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم في نصف نهائي كأس العرب.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة تونس والجزائر



القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة تونس والجزائر القادمة عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة تونس ضد الجزائر



القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة تونس والجزائر القادمة



القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة تونس القادمة ضد منتخب الجزائر

