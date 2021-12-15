اضبط تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX الرياضية أخر تحديث ديسمبر 2021

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عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX الرياضية، تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX الرياضية، يمكن الآن لعشاق كرة القدم وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، تعد شاشات Sport Max المشفرة على القمر الصناعي Sohail Sat و Nilsat من أفضل القنوات الرياضية في قنوات الجزيرة، وتحظى البرامج باهتمام خاص وهم مهتمون جدا بالعالم العربي والجدير بالذكر انه يبث العديد من الدوريات العربية مثل الدوري السعودي والقطري.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX الرياضية

القمر : نايل سات.

التردد : 12245 \ 11547 .

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : راسي.

جدير بالذكر أن لها حقوق بث بطولات كرة القدم والأحداث الكبرى ومنها كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الإنجليزي ودوري الدرجة الأولى من الدوري الإسباني وبطولات كرة القدم الأخرى وبطولات التنس وغيرها من البطولات.

كما تتيح لقنوات BEIN Sport Package Top Sports تجربة فريدة من نوعها في عالم الرياضة المحلي والإقليمي والعالمي، والتي ستمكنك من مشاهدة جميع الأحداث الدولية والإقليمية مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الألماني والفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX الرياضية

باعتبارها فرعًا لقناة الجزيرة تسمى قناة الجزيرة الرياضية، بدأت القناة البث كقناة واحدة في 1 نوفمبر 2003، ثم تم إنشاء قنوات أخرى مختلفة في 27 أغسطس 2005، والتي سميت فيما بعد بـ BEIN Sports، كان في 1 يناير 2014.

وصلت باقة القنوات المجانية والمشفرة التابعة لشبكة beIN الإعلامية إلى 17 قناة حالية، وهي القناة الوحيدة التي لها الحق في بث المباريات والبطولات الرياضية، قدمنا لك تردد قناة beIN MAX، حتى تتمكن من الاستمتاع بأفضل مبارياتك في أي وقت.