العد التنازلي لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات 3 فبرابر 2021 بمشاركة الأهلي المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - إقترب كأس العالم للأندية لكرة القدم، والذي تستضيفه دولة الإمارات في الثالث من فبراير المقبل، بمشاركة الأندية أبطال القارات الستة، وتقام مباراة الإفتتاح بين فريقي نادي الجزيري الإمارات منظم البطولة ونادي أوكلاند سيتي يوم 3 فبراير 2021 بملعب الجزيرة بمدينة أبوظبي الإماراتية.
وقام الإتحاد الدولي لكرة القدم بإجراء القرعة في وقت سابق لتحديد أطراف المواجهات (قرعة كأس العالم للأندية)، ويأمل النادي الأهلى ممثل مصر في الحصول على مركز متقدم بالبطولة، يذكر أن أفضل مركز حققه النادي الأهلي في 2006 باليابان وهو المركز الثالث ونفس المركز الثالث في بطولة العام الماضي بقطر 2021 بهزيمة بالميراس البرازيلي.
ويعاني النادي الأهلي المصري في الوقت الحالي من تعارض مواعيد بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في 3 فبراير المقبل مع بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستبدأ 9 يناير وتنتهي في 6 فبراير المقبل، ويعمل مسئولو الأهلي لوجود حلول لتلك الأزمة مع المسئولين بالإتحاد المصري والإفريقي والدولي.
الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات 2021
– نادى تشيلسي بطل أوروبا.
– نادي الجزيرة الإماراتي ومنظم البطولة.
– نادي أوكلاند سيتي بطل الأوقيانوسيا.
– نادي الأهلي المصري بطل أفريقيا.
– نادى مونتيري بطل المكسيك وبطل الكونكاف.
– نادي الهلال السعودي.
– نادي بالميراس بطل أمريكا الجنوبية .
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