نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو السعودي «الحزين».. موعد مباراه الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة (تاريخ المواجهات) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والنصر ، يترقب عشاق كرة القدم العربية والسعودية تحديدًا، انطلاق واحدة من أقوى الديربيات الرياضية، وضمن مؤجلات الدوري السعودي لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب الأسبوع الثامن، يستضيف مساء الخميس 16 ديسمبر 2021 ، ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، المواجهة القوية والهامة، في ديربي الرياض، والتي تضم فريقا النصر والهلال ، واللذين يجمعها تاريخ طويل من المواجهات الحماسية.

خلال السطور المقبلة، سنستفيض في الحديث عن كافة تفاصيل و موعد مباراه الهلال والنصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في جدول الدوري السعودي قبل مواجهة الكلاسيكو السعودي ، وكذلك تاريخ لقاءات الهلال والنصر في البطولة العريقة.

مباراه الهلال والنصر

بذكريات مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ، والذي حسم الزعيم الهلالي لقبه الرابع فيها بعد الفوز على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة.

وفي كلاسيكو حزين منذ آخر مواجهة جمعت الفريقين في دور قبل النهائي الآسيوي ، والذي حسم الهلال لصالحه بعد مباراة ماراثونية بنتيجة (2-1).

نستعرض في البداية جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قبل ديربي الرياض :

يذكر أن المنتخب السعودي غادر كأس العرب ، بعد أداء متواضع من مرحلة دور المجموعات، خرج فيها بلا تسجيل أي انتصار، حيث تعادل في مباراة وخسر في اثنتين.

نادي الهلال

نبدأ تغطيتنا مع نادي الهلال السعودي ، المنتشي بلقاء نجومه ومسؤوليه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، احتفاءً بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة.

حاليًا، وبرغم المؤجلات، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول الدوري السعودي ، برصيد 21 نقطة وصافي (6) أهداف.

حيث تمكن نادي القرن خلال 11 مباراة خاضها حتى الآن، من أصل 14 جولة مضت من عمر المسابقة، من تحقيق الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 6 أخرى.

ويعد الهلال الفريق الوحيد في الموسم الحالي الذي لم يتلق أي هزيمة.

فاز الهلال على كل من الطائي بهدف نظيف، ثم التعاون (2-1) والاتفاق والرائد بنفس النتيجة (3-2)، وأخيرًا ضمك بثنائية بيضاء.

كما تعادل الموج الأزرق مع كل من الباطن والفيحاء سلبيًا، ومع الحزم والأهلي وأبها بنتيجة (1-1)، بالإضافة إلى تعادل مع الشباب بنتيجة (2-2).

نادي النصر

على الجانب المقابل، يدخل نادي النصر السعودي مواجهة الخميس، يحدوه الأمل في الثأر من هزيمة نصف نهائي دوري أبطال آسيا ، أمام غريمه التقليدي الهلال.

كما يأمل العالمي في محو آثار الهزيمة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، قبل أيام، أمام الطائي بنتيجة (1-2).

وخاض النصر في الموسم الحالي 12 مباراة، حقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في اثنتين، بينما ذاق مرارة الخسارة 5 مرات هذا الموسم.

وحتى الأسبوع الـ13 من عمر الدوري السعودي، يحتل العالمي المركز السابع في الجدول برصيد 17 نقطة وصافي (3) أهداف.

نجحت كتيبة المدرب الأرجنتيني الجديد للفريق ميجيل انخيل روسو في تحقيق الفوز على أندية ضمك (4-1) والتعاون وأبها بالنتيجة ذاتها (3-1)، ثم الباطن بهدف نظيف، وأخيرًا الأهلي (2-1).

وتعادل وصيف النسخة قبل الماضية من بطولة الدوري السعودي، مع كلًا من الفيحاء (1-1) والرائد (2-2).

إلا أن الفريق تلقى 5 هزائم أمام الفيصلي والطائي بنتيجة واحدة (1-2) والاتحاد بنتيجة (1-3)، إضافة إلى الاتفاق والشباب “في ديربي الرياض” بنفس النتيجة (0-1).

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

على صعيد تاريخ المواجهات الهلالية والنصراوية ، فقد التقى الفريقان في الدوري السعودي منذ الدوري التصنيفي عام 1975، في 98 لقاءً.

نجح الهلال في الفوز بـ39 مباراة، بينما فاز النصر في 31 مواجهة، فيما حسم التعادل 28 مباراة.

على مستوى الأهداف المسجلة، أحرز الزعيم 142 هدفًا في شباك العالمي، فيما استقبل مرماه 117 هدفًا.

وعن أكبر فوز شهدته تاريخ لقاءات الهلال والنصر في الدوري السعودي ، فكانت من نصيب الزعيم، وذلك بنتيجة (5-1) في إياب الأسبوع الـ26 في دوري جميل السعودي للمحترفين موسم 2017/2016.

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مواجهة الكلاسيكو السعودي ، مساء الخميس، في تمام الثالثة والربع ( 3:15 م ) بتوقيت السعودية، الثانية والربع ( 2:15 م ) بتوقيت مصر، الثانية عشر والربع ( 12:15 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والنصر ، فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية لـ ديربي الرياض .

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة، غير أن الشبكة لم تُعلن رسميًا عن القناة الناقلة للحدث، غير أن مصادر تابعتها ثقفني أشارت إلى تغطية قناة SSC SPORT 1 HD للقاء.

وحول معلق مباراة الهلال والنصر ، فلم يتم الإفصاح من قبل شركة الرياضة السعودية عن المعلق الرياضي للمواجهة المرتقبة، غير أن وسائل إعلام رصدتها ثقفني كشفت عن إسناد المهمة لكلًا من جعفر الصليح ومحمد الخامسي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين في الدوري السعودي هذا الموسم ، وكذلك تاريخ لقاءات النصر والهلال في المسابقة المحلية الأقوى عربيًا وآسيويًا.