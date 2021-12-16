نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وقطر القادمة على المركز الثالث والرابع في كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب على المركزين الثالث والرابع والقنوات الناقلة، كان منتخب مصر قد تلقى هزيمة أمام تونس في المباراة قبل النهائية بهدف دون رد، بينما خرجت قطر أمام الجزائر بعد فوز الجزائر عليها بهدفين مقابل هدف، هذا ويستعد منتخب مصر لمواجهة قطر على المركزين الثالث والرابع لتعويض الجمهور المصري الخروج من نصف النهائي وهو نفس الحال بالنسبة لمنتخب قطر.

موعد مباراة مصر وقطر

من المرتقب أن تقام مباراة مصر وقطر يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من ديسمبر:

الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة

الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر

من المنتظر أن تنقل قناة بي ان سبورت وقناة الكأس مباراة مصر وقطر على المركزين الثالث والرابع وسط محاولات من جانب منتخب مصر من أجل نيل المركز الثالث، وكان كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر قد أكد فخره بلاعبي مصر رغم الخروج من نصف النهائي مؤكدا أن لاعبوا الفراعنة قد اكتسبوا المزيد من الخبرات.

قطر تسعى للمركز الثالث

في المقابل يحاول منتخب قطر الفوز على مصر من أجل الخروج بأفضل المراكز بعد الخروج أمام الجزائر، ويسعى منتخب قطر للخروج بأفضل مركز قبل عام كامل من استضافة قطر لكأس العالم والمقرر لها في قطر، ويبدو أن المدير الفني الإسباني للمنتخب القطري سيحاول إجراء العديد من التغييرات أمام المنتخب المصري من أجل تسجيل هدف مبكر.

توقعات نتيجة مباراة مصر وقطر

من المتوقع أن تكون مباراة مصر وقطر صعبة على كلا المنتخبين وإن كان منتخب مصر هو الأقرب لتحقيق الفوز بحكم الخبرة للاعبيه، إلا أن لعب قطر المباراة على أراضيها سيعطيها المزيد من الحماسة في إحراز المزيد من الأهداف ومحاولة الخروج من المباراة أمام مصر من خلال تحقيق الفوز على المنتخب المصري.

كان عمرو السولية قد سجل خطأ في مرماه أمام منتخب تونس في الثوان الأخيرة، وهو الأمر الذي رشح تونس في مواجهة الجزائر لتلتقي تونس أمام الجزائر في نهائي كأس العرب، بينما تلتقي مصر قطر للعب على المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن مصر تنتظرها جائزة مالية كبيرة حال نجاحها في الحصول على المركز الثالث، كانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت اثنين مليون دولار نصيب المركز الثالث من البطولة، بينما يحصل المركز الأول على خمسة ملايين دولار والوصيف على ثلاثة ملايين دولار، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على مليون ونصف المليون دولار، وسط مساعي من جانب مصر لتعويض الخروج في قبل النهائي وتحقيق الفوز على قطر في مباراة المركزين الثالث والرابع.