نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في ديربي الرياض وموعد المواجهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في ديربي الرياض المرتقب، هذا ويبدو ديربي الرياض من أقوى الدربيات والتي يعتبر الجمهور نتيجة المواجهة بالهامة، من المرتقب أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الثالثة والربع عصر اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في ديربي الرياض

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض (نتابع النتيجة مع إنطلاق المباراة اليوم)

يذكر أن الهلال السعودي يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة، ويسعى كلا من الهلال والنصر اقتناص الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي من ناحية، ومن ناحية أخرى الفوز بديربي الرياض والذي يعتبر من الدربيات التي تتابعها كل الجماهير بشغف.

كان لاعب الهلال السابق، سلطان السعود قد أكد خبية أمله في المستوى المتواضع الي يظهر عليه كلا من الهلال والنصر قبل المواجهة المرتقبة اليوم الخميس، وأكد السعود أن الهلال والنصر لم يقدما الأداء المطلوب في المباريات السابقة في الدوري السعودي.

ولم يؤدي كلا الفريقين نتائج جيدة خلال المباريات الماضية، حيث يعاني النصر من نتائج سلبية، بينما يقدم الهلال مستويات متأرجحة بشكل كبير وأنه غير مقنع على المستوى الفني.

يذكر أن المستوى الفني للهلال السعودي ضعيف في غالبية المباريات في الدوري السعودي وهو الأمر الذي إنعكس في دوري أبطال أسيا، خاصة وأن المدير الفني لا يجد الكثير من الحلول في الكثير من المباريات.

هذا وأكد سلطان أنه ينصح المدير الفني للهلال بضرورة تغيير طريقة اللعب الخاصة به خاصة مع وجود تكتل دفاعي لباقي الفرق وهو الأمر الذي يتطلب مرونة تكتيكية من اجل محاولة اختراق دفاعات الفرق الخصوم ومحاولة إحراز أهداف في المباراة والفوز بشكل كبير من أجل ضمان النقاط الثلاث.

هذا ويعاني الهلال السعودي من مشكلة كبيرة في الجانب الهجومي، حيث أن جوميز قد تقدم به العمر ولم يصبح بقدر الإنتاجية المنافسية والتي يتشابه بها مع سالم الدوسري، أما النصر فيعاني من تغير المدربين بشكل كبير، حيث تغير له أربعة مدربين طيلة الفترة الماضية وسط وجود أزمة في الثقة بين الجماهير والنادي.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والنصر

يذكر أن نتيجة مباراة الهلال والنصر تميل أكثر نحو الهلال بحكم الخبرة التي يتمتع بها لاعبوه، كما أن الهلال من الفرق التي تستطيع إدارة المباراة بشكل جيد في ظل المستوى المتذبذب للنصر السعودي.