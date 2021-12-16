ترشح كل من المنتخب التونسي ونظيره الجزائري الى نهائي كأس العرب فيفا 2021 المقامة حاليا بالاراضي القطرية. وسيلعب النهائي يوم السبت 18 ديسمبر بداية من الساعة 16:00 توقيت تونس (الساعة 15:00 توقيت عالمي) على استاد البيت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على موعد لقاء نهائي كأس العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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