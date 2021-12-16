اصابة في الأربطة المتقاطعة للاعب المنتخب التونسي ياسين مرياح

أكدت الفحوصات و الكشوفات التي أجريت على لاعب المنتخب التونسي ياسين مرياح إصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة بعد الاصابة التي تعرض لها يوم امس الاربعاء في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العرب فيفا 2021 ضد المنتخب المصري.

نرجو لياسين الشفاء و العودة السريعة للميادين .

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