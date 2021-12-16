رئيس الجمهورية يُهنّئ المنتخب الوطني التّونسي بالترشّح لنهائي كأس العرب

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأحر التهاني إلى كامل أفراد الطاقم الرياضي والإداري والطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم على إثر ترشّحه لنهائي كأس العرب.

وجاء في تدوينة لصفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك: 'على إثر ترشح المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي كأس العرب، يتوجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأحر التهاني إلى كامل أفراد الطاقم الرياضي والإداري والطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز الرياضي الهام. وات

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