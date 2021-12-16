الأهلي يهزم سموحة وديا قبل السفر لقطر لمباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي

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محمد سياف - ابو ظبي - يواصل النادي الأهلي المصري الإستعدادات الجادة لمباراة السوبر الإفريقي مع الرجاء البيضاوي المغربي المقرر إقامتها بدولة قطر في الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي، ففي مباراة ودية أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة مقر النادي، نجح الأهلي تلك المباراة في تحقيق فوز كبير على فريق سموحة السكندري بخمسة أهداف لهدف واحد.

تحليل الشوط الأول

بدأ النادي الاهلي ضاغطا من البداية لإحراز الهدف الأول وبالفعل نجح اللاعب الموزمبيقي المحترف في صفوف الأهلي بالدقيقة 16 من الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وخلال مجريات الشوط الأول أيضا أضاف اللاعب عمار حمدي بالهدف الثالث بالدقيقة 29، وحانت الفرصة لنادي سموحة لتقليل النتيجة بالحصول على ركلة جزاء فشل في تسجيلها اللاعب المغربي عبد الكريم الوادي، وتصدى لها براعة حارس الأهلي علي لطفي.

تحليل الشوط الثاني

نجح نادي سموحة خلال الشوط الثاني في إحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب سيلا بالدقية 64 من الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 3-1، وقبل إنتهاء الشوط الثاني بـ 4 دقائق تمكن حسام حسن من إحراز الهدف الرابع، وأضاف اللاعب وليد سليمان الهدف الخامس بالدقيقة 89 من الشوط الثاني، ليحقق فوز معنوي كبير على سموحة قبل السفر إلى قطر لأداء مباراة السوبر الإفريقي.

الاستعداد للسفر إلى قطر

ومن المنتظر سفر بعثة النادي الأهلي إلى قطر يوم 22 ديسمبر الجاري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وسينضم للبعثة اللاعبين المصريين المتواجدين ببطولة كأس العرب، بالإضافة إلى اللاعب المغربي بدر بانون، واللاعب التونسي علي معلول، خوفا من عودتهم للقاهرة والسفر مرة آخرى إلى قطر مما قد يسبب حالة من الإجهاد.