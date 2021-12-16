انت الان تتابع تفاصيل خبر رأس عمرو السولية تضيع على منتخب مصر 3 ملايين دولار بكأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فقد منتخب مصر بالخسارة أمام المنتخب التونسي الكثير معنويا وماديا ونفسيا، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في العاصمة القطرية الدوحة ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم، وبالتحديد على استاد 974 مساء الأربعاء، ومعها عم الحزن والصدمة على جماهير الكرة المصرية التي كانت تمني نفسها بالفوز بالبطولة وإحراز لقبها بعد أداء جيد خلال المباريات السابقة.

تونس والجزائر وفرصة ربح 5 ملايين دولار

وبهذا يلعب المنتخب التونسي مع نظيره منتخب الجزائر للفوز بجائز مالية قدرها 5 ملايين دولار للمركز الأول، وسيحصل صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار، ويسعى الفريقان بالتأكيد بالإضافة إلى الجانب المعنوي عند الفوز بالبطولة، إلا أن الجانب المادي الكبير التي أعلن عنه منظمي البطولة له تأثير كبير بالطبع.

منتخب مصر وفرصة ربح 2 مليون دولار

وفي نفس السياق فقد منتخب مصر فرصة كبيرة للفوز بجائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار بعد الهزيمة وفرصة اللعب على نهائي البطولة، ولكن لدى منتخب مصر فرصة للحصول على 2 مليون دولار عند الفوز بالمركز الثالث أو الحصول على 1.5 مليون دولار في حالة الهزيمة والحصول على 1.5 دولار.

الجوائز المالية لبطولة كأس العرب