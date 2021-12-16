ريال مدريد يعلن إصابة نجميه بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الأربعاء، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه، قبل استضافته فريق قادش ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد المقبل.

وجاء في بيان الفريق الملكي: "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".



ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن مواجهة قادش المقبلة في "الليغا"، علما بأن مودريتش من العناصر الأساسية في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يشارك مارسيلو على فترات.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه فريق إشبيلية صاحب لـ34 نقطة.

المصدر: وكالات

