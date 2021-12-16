الأرسنال يهزم وست هام يونايتد 2-0 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - نجح نادي الأرسنال في تقديم عرض قوى على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن بالفوز على وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع بهدفين نظيفين، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج”، ولعب المباراة وكان أرسنال في المركز السابع، وكان نادي وست هام يونايتد في المركز الرابع بجدول دوري الإنجليزي لكرة القدم.

موقف نادي الأرسنال في جدول الدوري الإنجليزي

تحسن كثيرا موقف نادي الأرسنال بجدول الدوري الإنجليزي بعد تحقيق الفوز في هذه المباراة، إذا وصل للمركز الرابع ولأول مرة منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ووصل نادي أرسنال للنقطة 29 في المركز الرابع، ونجح في تحقيق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراتان، ولقى الهزيمة في 6 مباريات، ويواجه في الجولة القادمة نادي ليدز يونايتد

موقف نادي وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

لقي نادي وست هام يونايتد هزيمة صعبة فقد من خلالها المركز الرابع لأول مرة هذا الموسم لصالح الأرسنال، بعد التعرض للخسارة القاسية خلال تلك المباراة ليتراجع للمركز الخامس برصيد 28 نقطة، ومهدد بفقد المركز الخامس في حال فوز مانشستر يونايتد وتوتنهام ولكل منهم 27 و 25 نقطة على التوالي، كان نادي وست هام يونايتد قد لعب 17مباراة فاز في 8 مباريات، والتعادل في 4 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، ويواجه خلال المباراة المقبلة نادي نوريتش سيتي.