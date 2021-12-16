ليفربول في مواجهة سهلة اليوم مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي ليفربول مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويسعى ليفربول من خلال تلك المباراة إلى الفوز بالمباراة لملاحقة مانشستر سيتي متصدر جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والذي لعب أمس مع ليدز يونايتد وفاز بسبعة أهداف نظيفة.

موقف ليفربول بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم

أكد المدير الفني الألماني يورجن كلوب على أهمية المباراة لفريقه لوصول للنقطة 40 بجدول الترتيب العام لفرق الدوري الإنجليزي، وأنه يسعى للتسجيل مبكرا خلال المباراة خوفا من مفاجئة فريق نيوكاسل الذي يسعى إلى الخروج من منطقة الهبوط في مؤخرة الجدول.

يذكر أن الريدز كان قد لعب 16 مباراة خلال اللقاءات السابقة 16 مباراة خلال منافسات البطولة هذا الموسم، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مباراة واحدة، ولم يتلقى إلا خسارة واحدة، والفوز بهذة المباراة يدفع به للحفاظ على المركز الثاني والوصول على النقطة 40.

موقف نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

يمر نادي نيوكاسل بظروف صعبة خلال هذه الفترة بعد أن ساءت النتائج ولقي الفريق نفسه في مؤخرة جدول الترتيب العام بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويملك الفريق 10 نقاط في المركز 19 وقبل الأخير، ولعب نادي نيوكاسل خلال منافسات البطولة 16 مباراة حتى الآن لم يتمكن من الفوز سوى في مباراة واحدة، وتعادل في 8 مباريات، وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، ويأمل في تحقيق مفاجئة وهزيمة ليفربول على أرضه.