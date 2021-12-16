نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0-1) الآن نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم في الجولة 8 من الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022.. النصر يتقدم بالهدف الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم في الجولة الثامنة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. نستعرضها معكم في هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة قوية ضد النصر. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي الرياض لمعرفة نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفيما يلي نستعرض معكم ملخص نتيجة المباراة.

ملخص نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم

نتابع معكم في السطور التالية نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم في الدوري السعودي. حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والربع 2:15 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما يكون موعد مباراة النصر والهلال اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثالثة والربع 3:15 مساءً. فيما يكون موعد المباراة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الرابعة والربع 4:15 مساءً. وفيما يلي نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر السعودي 0:1 الهلال السعودي

انطلقت منذ قليل أحداث الشوط الأول في مباراة النصر والهلال. وسط تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال في منطقة وسط الملعب.

الدقيقة 11 حكم المباراة يلغي هدف لصالح نادي النصر عن طريق اللاعب “فيسينت أبوبكر”.

لاعب نادي الهلال ” بافيتيمبي جوميس”. يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 27.

الدقيقة 30 تمر نصف ساعة من عمر المباراة ولا يزال التعادل السلبي بين الفريقين.

مهاجم نادي النصر “أيمن يحيي” يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

الهدف الأول لصالح نادي النصر أمام الهلال في الدقيقة 39 عن طريق “فيسينت أبو بكر”.

لاعب نادي الهلال “سلمان الفرج” يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 43.

الدقيقة 45+1 حكم المباراة يلغي هدف لصالح نادي الهلال عن طريق اللاعب ” بافيتيمبي جوميس”.

حكم المباراة يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 45+3 لاعب نادي الهلال ” ماثيوس بيريرا” يحصل على بطاقة صفراء.

تنتهي أحداث الشوط الأول بين النصر والهلال بتقدم نادي النصر بهدف دون رد حتى الآن.

نتيجة مباراة النصر والهلال الشوط الثاني

الدقيقة 46 تنطلق أحداث الشوط الثاني بين النصر والهلال. ولا يزال نادي النصر متقدمًا بهدف على الزعيم.

بطاقة صفراء لمدافع نادي النصر “منصور الشمري” في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني.

بطاقة صفراء لمدافع نادي النصر “منصور الشمري” في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني.

الدقيقة 54 بطاقة أخرى صفراء للاعب خط وسط نادي النصر “على الحسن”.

نادي النصر السعودي يجري أول تبديل في مباراته أمام الهلال بدخول “بيتي مارتينيز” وخروج اللاعب “أيمن يحيي”. في الدقيقة 56.

نتيجة مباراة النصر اليوم



نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم. تحمل الكثير من المفاجآت في الدوري السعودي. حيث يأتي نادي الهلال السعودي في المركز الرابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وذلك برصيد 21 نقطة. حصدها بعدما خاض 11 مباراة وفاز في خمسة مباريات وتعادل في ستة مباريات.

في حين يأتي نادي النصر السعودي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي. وذلك برصيد 17 نقطة. حيث لعب 12 مباراة وفاز في خمسة مباريات وتعادل في 3 مباريات أخرى.

نتيجة مباراة الهلال اليوم

مباراة الهلال والنصر اليوم في الجولة الثامنة من الدوري السعودي. تذاع عبر قناة SSC1 السعودية الرياضية. مجانًا من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC السعودية الرياضية الناقلة لمباراة النصر والهلال



التردد : 12523.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل التصحيح : 2/3.

مباراة النصر والهلال على تردد قناة SSC الرياضية المجانية

التردد : 11747 – 12418.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل التصحيح : 2/3.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر والهلال اليوم

الترتيب الفريق الرصيد 1 الاتحاد 26 2 الشباب 25 3 ضمنك 25 4 الهلال 21 5 الفيحاء 19 6 الرائد 18 7 النصر 17 8 الاتفاق 16 9 الأهلي 15 10 الفيصلي 15 11 أبها 14 12 الفتح 13 13 الباطن 13 14 الطائي 13 15 التعاون 11 16 الحزم 11

تشكيل الهلال اليوم ضد النصر

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

وفي خط الدفاع: علي آل بليهي، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني.

فيما يأتي خط الوسط: جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري.

أما في خط الهجوم: موسى ماريجا، ماثيوس بيريرا، جوميز.

تشكيل النصر اليوم ضد الهلال