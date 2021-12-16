نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وتونس نهائي كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر وتونس نهائي كأس العرب 2021 ينتظر جماهير كرة القدم العربية مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب 2021 على ملعب ستاد البيت مساء يوم السبت الثامن عشر من ديسمبر من العام الجاري 2021، وذلك في مباراة واحدة من ديربيات شمال إفريقيا، والتي ستكون بحضور جماهيري كبير.

طريق مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب 2021

المنتخب الجزائري بقيادة مديره الفني مجيد بوقرة يأمل في حصد لقب بطولة كأس العرب 2021، حيث يدخل منتخب محاربي الصحراء وعينهم على التتويج بهذه البطولة، واستطاع المنتخب الجزائري بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس العرب بعد الفوز على منتخب قطر بهدفين لهدف في مباراة شهدت إثارة كبيرة خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، والتي شهدت تسجيل هدفين في الوقت الإضافي من المباراة، ليكون المنتخب الجزائري في نهائي كأس العرب 2021.

على الجانب الآخر فإن المنتخب التونسي يأمل هو الآخر في التتويج بلقب كأس العرب 2021، واستطاع نسور قرطاج أن يبلغوا المباراة النهائية على حساب المنتخب المصري بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد أن كان المنتخبان قد أقتربا من خوض شوطين إضافيين، ليكون منتخب نسور قرطاج في نهائي البطولة العربية للمنتخبات.

مباراة نهائي كأس العرب 2021 سيكشف عن المنتخب المتوج باللقب العربي وفي حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي سيلعب المنتخبان شوطين إضافيين، ومن ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح، وسيحصل الفائز على لقب بطولة العرب 2021 كأس البطولة العربية 2021 بالإضافة إلى 5 ملايين دولار.

موعد مباراة الجزائر وتونس

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 في قطر قد حددت موعد مباراة نهائي كأس العرب والتي ستجمع بين منتخبي الجزائر وتونس مساء يوم السبت، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس

وسيتمكن جماهير منتخبي الجزائر وتونس من متابعة أحداث مباراة نهائي كأس العرب 2021 مساء يوم السبت من خلال شاشة قناة الكأس الأولى، كما ستقوم قناة bein SPORTS HD1، بالإضافة إلى قناة bein SPORTS HD2.