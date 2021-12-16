نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “0-2” نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم 2021/12/16 النصر يفوز بهدفين دون مقابل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، بسبب مشاركة الفريقين في بطولة دوري أبطال أسيا التي حقق لقبها زعيم أسيا نادي الهلال السعودي على حساب بوهانج الكوري، اللقاء اليوم هام للفريقين الفوز هو الشعار المشترك الهلال تعادل أمام الفيحاء في الجولة الماضية، ولا يرغب في فقد المزيد من النقاط للحفاظ على اللقب الذي يحمله من العام الماضي، بينما فريق النصر السعودي يعيش فترة صعبة على المستويين الدولي والمحلي، دولياً خروجه من دوري أبطال أسيا، ومحلياً في ترتيب متأخر لا يتناسب مع أسم العالمي صاحب التاريخ والبطولات.

نتيجة الشوط الأول في ديربي الرياض

تتلخص أهم نقاط الشوط الأول في محاولة ولاستحال على الكرة من جانب الفريقين، وتبين الحرص الكبير من الإثنين من أستقبال أي أهداف، حتى جاشت الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ليقص أبوبكر فينست لاعب النصر شريط الأهداف، بتسديده صاروخية تسكن شباك الهلال، ومع محاولات الهلال لتعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع، يسجل الهلال هدف التعادل، الذي يلغى من الحكم نتيجة خطأ لاعب الهلال لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل للنصر.

نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم

يدخل الهلال اللقاء اليم محتلباً المركز الرابع في ترتيب الجدول برصيد 21 نقطة، جمعهم من لعب 11 مباراة قبل هذا اللقاء حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 6 مباريات ولم يتلقى الزعيم أي خسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 16 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف، بينما منافسة نادي النصر السعودي فقبل الديربي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، بعد خوض 12 مباراة حقق الانتصار في 5 مباريات وتعادل في مباراتين، وتلقى الخسارة في 5 مباريات كاملة سجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 16 هدف، ويسعى اليوم كلا الفريقين للفوز وتحسين ترتيبهما في الجدول، وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاء.

نتيجة الشوط الثاني

أستطاع النصر في الشوط الثاني أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 90 من زمن المباراة من هجمة مرتدة سريعه، ليقتل اللقاء ويهدي النصر قبلة الحياة من جديد في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أحتسب حكم اللقاء خمس دقائق وقت بدل الضائع ينتهوا دون تغير في النتيجة، لتنتهي بهدفين للعالمي دون رد.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 12 5 6 1 18 12:16 4 21 5 النصر 13 6 2 5 17 16:21 5 20 6 الفيحاء 13 5 4 4 17 11:13 2 19 7 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

الدوري السعودي للمحترفين

النصر السعودي تحت قيادة فنية جديدة يسعى اليوم للفوز على الهلال، والثأر من الزعيم الذي أطاح به من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أسيا، ويعلم النصر أن فوزه على الهلال يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة، من الممكن أن تكون سبباً في تعديل مسار العالمي في المسابقة، ويعود لمكانه الطبيعي في صدارة المسابقة.

نتيجة مباراة الهلال والنصر الآن