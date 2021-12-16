انت الان تتابع تفاصيل خبر صدام عنيف بين مصر وقطر السبت بكأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تسببت هزيمة المنتخب المصري على المنتخب المصري بهدف نظيف على صدمة وحزن الجماهير المصرية التي كانت تمني النفس بالفوز ببطولة كأس العرب بعد تقديم مستويات جيدة خلال المباريات السابقة للبطولة، خاصة أن المباراة كانت قد شارفت عالى الإنتهاء بالتعادل السلبي، إذ بمصطفى فتحى لاعب المنتخب المصري يقوم بعرقلة لاعب المنتخب التونسي في منطقة خطيرة خارج منطقة الجزاء، يضعها اللاعب عمرو السولية لاعب خط وسط المنتخب المصري في مرماه، لتعلن نهاية مشوار المنتخب المصري في البطولة، وسينتقل للعب على المركز الثالث مع المنتخب القطري الذي انهزم 2/1 من المنتخب الجزائري.

صدمة الجماهير المصرية بملعب المباراة

سادت حالة من الصدمة على لاعبي المنتخب المصري والجماهير المتواجدة على أرضية ملعب 974 قطر الذي احتضن المباراة، خاصة أن جاء في الوقت القاتل، وكان المنتخب المصري يقدم في مستوى جيد خلال مجريات الشوط الثاني، وأضاع عديد الفرص، ولكن جاءت الرياح بما تشتهي السفن، ليخرج المنتخب المصري بعيد عن الفوز بالبطولة، ويكتفي بالمركز الثالث أو الرابع.

مباريات النهائي والمركز الثالث

وبعد إنتهاء مباريات نصف النهائي بفوز المنتخب التونسي على المنتخب المصري بهدف دون رد، وفوز المنتخب الجزائري على المنتخب القطري، يلتقي في نهائي البطولة منتخب تونس مع منتخب الجزائر، وفي مباراة تحديد المركز الثالث يلتقي المنتخب المصري مع منتخب قطر يوم السبت.

موعد مباراة مصر وقطر على المركز الثالث بكأس العرب والقنوات الناقلة