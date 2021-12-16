تفشي كورونا في صفوف ريال مدريد

تفشي كورونا في صفوف ريال مدريديعيش نادي ريال مدريد الإسباني أزمة طارئة بعد ثبوت إصابة لاعبيه مارسيلو ولوكا مودريتش بفيروس كورونا.وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن هناك حالة من القلق الشديد داخل أروقة النادي المدريدي بشأن تفشي الفيروس بين نجوم الملكي، وإمكانية ارتفاع الحالات إلى أكثر من 5 لاعبين.

وأضافت أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وإدارة النادي قررا تعليق المران الصباحي، وتأجيله لساعات قليلة، لحين إجراء المزيد من الفحوصات الطبية على الفريق بالكامل، تحسبا لاكتشاف حالات جديدة.

وتابعت الصحيفة "لا تُعرف هوية الحالات الإيجابية المحتملة الأخرى، ولا يوجد أي تأكيد رسمي من نادي ريال مدريد".

من جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد شدد الإجراءات الاحترازية بعد ظهور 4 حالات بين لاعبي فريقي كرة القدم والسلة.

وأشارت "لقد تم حظر الزيارة إلى مقر تدريبات ريال مدريد، وظهور حالات جديدة أمر ليس مستبعدا".

ولفتت أيضا إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها الفريق الملكي صباح اليوم، ستظهر قبل الحصة التدريبية المقرر لها الساعة الرابعة والنصف بتوقيت إسبانيا.

وحسب موقع (كورة) يستعد ريال مدريد لمواجهة قادش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني

