نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “naw” أحجز تذاكر السوبر الأفريقي 2021 || مباراة الأهلي والرجاء في السوبر موقع tickets.dfa.qa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر السوبر الأفريقي 2021 من أهم كلمات البحث من قبل جماهير الفريقين المقيمين في قطر اللقاء المرقب يقام بين الأهلي المصري حامل اللقب وأكثر فرق القارة حصولاً على البطولات الأفريقية، وبين بطل المغرب الرجاء البيضاوي المغربي، هي حديث الشارع الرياضي في مصر والمغرب والعالم العربي من المحيط إلي الخليج، اللقاء المرتقب تم تحديده بصورة نهائية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، وهو يوم الأربعاء القادم الموافق 2021/12/22 على ملعب أحمد بن علي المونديالي، وبدأ جمهور الفريقين التساؤل عن الموقع الرسمي لشراء التذاكر، وما هي أسعار التذاكر ومتى سوف تتاح أمام الجماهير، كل هذه التساؤلات سنقدمها لمتابعي موقع ثقفني، في العالم العربي من خلال هذا المقال فتابعونا.

حجز تذاكر السوبر الأفريقي 2021

الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر على شبكة الإنترنت tickets.dfa.qa. أنقر على كلمة دخول من الشاشة الرئيسية. قم بإنشاء حساب جديد لك على الموقع في حالة أنه لا يوجد لك حساب سابقاً. ألأدخل البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك. حدد التذكرة التي ترغب في شرائها والمقعد الذي ترغب في الجلوس عليه. قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز وبذالك تتم عملية الحجز الإلكتروني بنجاح.

أسعار تذاكر السوبر الأفريقي 2021

لم يتم تحديد قيمة التذاكر حتى الآن ولكن المؤكد أنها سوف تكون في متناول الجمهور العادي، حتى يتمكن أكبر عدد من مشجعي الفريقين من الحضور، وكانت سعر تذكرة السوبر في العام الماضي 2020، بين الأهلي ونهضة بركان 50 ريال قطري، من الممكن أن يكون السعر هذا العام نفس العام الماضي.

ضوابط حضور السوبر بين الأهلي والرجاء

حددت اللجنة المنظمة لكأس السوبر الأفريقي، عدة ضوابط وشروط يجب توافرها في الراغبين في حضور المباراة، تأتي في مقدمة هذه الشروط التحصين بجرعتين ضد فيروس كورونا المستجدـ، وأن تكون الجرعة الثانية قد مر عليها أكثر من 14 يوم، كما يجب أن يكون سن المشجع أكبر من 12 عام، في حالة أنه كان مصاب بكورونا وتعافى، يجب أن يكون مر على التعافي 14 يوم على الأقل.

بطولة السوبر الأفريقي

بطولة السوبر هي بطولة تجمع بطل بطولة دوري أبطال أفريقيا مع بطل الكونفدرالية الإفريقية، ويعتبر الأهلي المصري هو الفريق المهيمن على البطولة فقد حصل على لقبها في 7 مناسبات، كانت أخرها بطولة العام الماضي على حساب فريق مغربي وهو فريق نهضة بركان بالفوز بثلاثية نظيفة، والرجاء منافس الأهلي على اللقب حصل على البطولة مرتين فقط ن قبل.

بطاقة المباراة