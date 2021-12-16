نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tickets.qfa.qa موقع تذاكر السوبر الأفريقي 2021 “الآن” حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء المغربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الأهلي المصري، والرجاء البيضاوي المغربي، عن موقع تذاكر السوبر الأفريقي 2021 الذي يجمع الفريقين في الدوحة في أل 22 من شهر ديسمبر الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، من أجل حجز تذاكر المباراة إلكترونياً فور طرحها للبيع الإلكتروني، من المتوقع أنه بمجرد أتاحت التذاكر على الموقع يتم بيعها في وقت قصير جداً، لرغبة الآف من الجماهير من الفريقين في مؤازرة فريقها من الملعب، وقالت اللجنة المنظمة أنه بجانب البيع الإلكتروني، سوف يتم عرض التذاكر من خلال بعض الأكشاك المخصصة لذالك في العاصمة الدوحة.

موقع تذاكر السوبر الأفريقي 2021

الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر الخاصة بالسوبر tickets.qfa.qa .

. النقر من أعلى الشاشة على أيقونة أنشاء حساب جديد.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور للدخول على موقع الحجز.

أضغط دخول.

حدد نوع التذكرة وسعرها والمكان الذي ترغب في مشاهدة المباراة من خلاله.

أخيراً أضغط على كلمة تأكيد الحجز ثم قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونياً.

رابط تذاكر مباراة السوبر الأفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي عن موعد المباراة وعن الملعب الذي سوف يستضيف البطولة، فقد تقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء القادم على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في الساعة 17.00 الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، 18.00 السادسة بتوقيت مملكة المغرب، 19.00 السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، 20.00 الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر.

أشتراطات حضور المباريات في الملاعب

أن يكون الشخص الذي يرغب في حضور المباراة حاصل على جرعتي التحصين كاملتين. السن فوق 12 سنة وهم الفئة المسموح لهم بالحصول على اللقاح. في حالة أن المشاهد كان قد أصيب بفيروس كورونا وتعافى يجب أن يكون مر على تعافيه 15 يوم قبل موعد المباراة. الالتزام بتعليمات اللجنة المنظمة ووزارة الصحة في حضور المباريات.

أسعار تذاكر السوبر الأفريقي 2021

حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد قيمة التذاكر من قبل اللجنة المنظمة للمباراة، ولكن يتم تداول أن سعر التذكرة لن يكون أكثر من 50 ريال قطري، وهو السعر الذي حددته اللجنة في السوبر الماضي 2020 الذي جمع الأهلي مع فريق نهضة بركان المغربي، الذي توج بها الأهلي وسوف نوافيكم بالسعر فور الإعلان عنه من قبل اللجنة المنظمة، وأيضاً موعد البيع الذي لم يتحدد حتى اللحظة.

مباراة السوبر الأفريقي 2021

تقام مباراة السوبر للمرة 29 في تاريخها، وتجمع بطلي دوري أبطال أفريقيا مع بطل الكونفدرالية الأفريقية، يعتبر الأهلي المصري هو أكثر الفرق الأفريقية حصولاً على البطولة برصيد 7 بطولات، بينما منافسة اليوم الرجاء البيضاوي المغربي حصل على اللقب مرتين فقط، ويسعى كلا الفريقين لإضافة بطولة في رصيده فلمن تكون الغلبة هذا ما سنعرفه عقب اللقاء.