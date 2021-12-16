تعرف على نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية

تعرف على نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبيةأوقعت قرعة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022-2023 التي سُحبت يوم الخميس في مدينة نيون السويسرية إنجلترا في مجموعة صعبة مع منتخب إيطاليا بطل أوروبا وألمانيا.

وفازت إنجلترا على ألمانيا في مرحلة خروج المغلوب من بطولة أوروبا في وقت سابق من العام الجاري لكنها خسرت أمام إيطاليا في النهائي بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي. وستواجه إنجلترا منتخب المجر الذي قابلته مرتين في تصفيات كأس العالم.

وجاء منتخب فرنسا بطل دوري الأمم مع الدنمارك وكرواتيا والنمسا التي صعدت للدرجة الأولى في النسخة الأخيرة من المسابقة.

وسيلعب المنتخب الإسباني وصيف البطل مع جاره البرتغال وسويسرا والتشيك، وتقابل بلجيكا، التي تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات، هولندا وبولندا وويلز.

وفيما يلي القرعة:

الدرجة الأولى

المجموعة الأولى: النمسا - كرواتيا - الدنمارك - فرنسا

المجموعة الثانية: التشيك - سويسرا - البرتغال - إسبانيا

المجموعة الثالثة: المجر - إنجلترا - ألمانيا - إيطاليا

المجموعة الرابعة: ويلز - بولندا - هولندا - بلجيكا

الدرجة الثانية

المجموعة الأولى : أرمينيا – أيرلندا – اسكتلندا - أوكرانيا

المجموعة الثانية: ألبانيا – إسرائيل – روسيا - أيسلندا

المجموعة الثالثة: الجبل الأسود – رومانيا – فنلندا – البوسنة

المجموعة الرابعة: سلوفينيا – صربيا – النرويج - السويد

الدرجة الثالثة

المجموعة الأولى : تركيا - لوكسمبورغ - ليتوانيا – جزر فارو

المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية - اليونان - كوسوفو - الفائز من مباراة قبرص أمام استونيا

المجموعة الثالثة: سلوفاكيا - روسيا البيضاء - أذربيجان - الفائز من قازاخستان أمام مولدوفا

المجموعة الرابعة: بلغاريا - مقدونيا الشمالية - جورجيا - جبل طارق

الدرجة الرابعة

المجموعة الأولى : لاتفيا – أندورا – ليختنشتاين - قازاخستان أو مولدوفا

المجموعة الثانية : سان مارينو – مالطا - قبرص أو استونيا