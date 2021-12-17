نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وقطر كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر وقطر كأس العرب 2021 ينتظر العديد من جماهير كرة القدم المصرية والعربية مباراة منتخب مصر أمام نظيره القطري في إطار منافسات كأس العرب 2021، والتي ستقام ظهر السبت على ملعب ستاد 974 برأس أبو عبود بدولة قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العرب.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة مصر وقطر حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل جماهير المنتخبي المصري والقطري في إطار منافسات كأس العرب 2021، خاصة وأن جماهير المنتخب المصري كانت متواجدة بشكل كبير في كافة مباريات المنتخب المصري بالبطولة العربية.

مباراة مصر وقطر

المنتخب المصري تمكن من بلوغ دور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدفين، إلا أنه واجه المنتخب التونسي في مباراة دور نصف النهائي، والتي خسر فيها المنتخب المصري بهدف دون مقابل في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة، ليكون المنتخب التونسي في نهائي كأس العرب 2021، ولينتظر جماهير المنتخب المصري مباراة المركزين الثالث والرابع.

على الجانب الآخر فإن المنتخب القطري صعد لدور نصف النهائي من كأس العرب 2021 بعد أن تمكن من الفوز بخماسية نظيفة على نظيره الإماراتي، لكن في دور نصف النهائي واجه المنتخب القطري نظيره الجزائري وتلقى الخسارة بهدفين لهدف في مباراة شهدت إثارة حتى صافرة حكم المباراة، التي أعلن من خلالها تأهل منتخب الجزائر للمباراة النهائية، وذهاب المنتخب القطري لخوض مباراة تحديد المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وقطر

وقد قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 قد حددت موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي ستجمع بين منتخبي مصر وقطر ظهر يوم السبت الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهراً بتوقيت الدوحة، الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر

وسيتمكن متابعو كأس العرب 2021 من متابعة أحداث مباراة مصر وقطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ظهر السبت من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1، وقناة bein SPORTS HD2، بالإضافة إلى أن مباراة مصر وقطر ستكون منقولة عبر شاشة قناة الكأس الرياضية الأولى.