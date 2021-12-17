نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب قطر 2021 // تعرف على تاريخ مواجهات المنتخبين في المقال التالي
موعد مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب، والقنوات الناقلة للمباراة وتاريخ مواجهات المنتخبين، من أهم موضوعات البحث من قبل ملايين العرب من المشرق للمغرب، لمعرفة من هو بطل النسخة العاشرة قطر 2021، التي تفوقت بكثير على النسخ السابقة من حيث قوة المنافسة والمتعة التي شهدتها المباريات، واليوم يسدل الستار على العرس العربي بلقاءين الأول لتحديد صاحب المركز الثالث والذي سوف يحصل على 2.5 مليون دولار، وتحديد البطل صاحب الجائزة الكبرى 5 مليون دولار، والوصيف الذي سيحصل على 3.5 مليون دولار، المباراة النهائية سوف تقام على ملعب البيت إحدى ملاعب كأس العالم بقطر، وتنقل المباراة على أكثر من قناة فضائية مجانية مثل الكأس وبي إن سبورت المفتوحة لمزيد من التغطية حتى يستمتع المشاهد العربي بالمعلق المفضل لديه.
موعد مباراة الجزائر وتونس في النهائي
- 15.00 : الثالثة بعد العصر بالتوقيت العالمي.
- 16.00 : الرابعة بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.
- 17.00 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.
- 18.00 : بتوقيت السعودية، قطر، البحرين، سوريا، لبنان.
تردد القنوات الناقلة نهائي كأس العرب
|القناة
|الكأس المفتوحة
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6/5
تردد بي إن سبورت المجانية نايل سات
|التردد
|11054
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|3/4
تاريخ مواجهات المنتخبين
- مجموع لقاءات المنتخبين 55 مباراة فازت تونس في 16 مباراة مقابل 22 فوز للجزائر و 17 تعادل.
- كانت أول مباراة جمعت المنتخبين ودية عام 1932 وفازت تونس بهدف دون رد.
- 1933 كررت نسور قرطاج الفوز على الجزائر 3- صفر في الجزائر.
- 1934 تعادل المنتخبي 2-2 وبعدها بعام فازت تونس على الجزائر 5-1 في تونس.
- توقفت المباريات بين المنتخبين مدة طويلة بسبب الحرب العالمية الثانية واحتلال فرنسا للبلدين.
- بداية الانتصارات الجزائرية على تونس كانت 1964 بالفوز 4 مباريات وتعادل المنتخبين في 2.
- 1968 تقابل المنتخبين في تصفيات كأس العالم 1970 وفازت تونس 2-1 في المباراة الأولى وتعادل المنتخبين في الثانية.
- تقابل مرة أخرى في تصفيات مونديال 1978 وفازت تونس 3/1 في مجموع لمباراتين.
- ثم قررت الجزائر وقف التفوق التونسي في مباريات تصفيات المونديال عام 1985 وفازت 7-1 في مجموع اللقاءين.
- أخر مواجهة بين المنتخبين كانت العام الجاري مباراة ودية وانتهت بفوز الجزائر 2 صفر.
موعد مباراة الجزائر وتونس اليوم
|المباراة
|تونس* تونس
|البطولة
|كأس العرب
|الموعد والتوقيت
|السبت 2021/12/18 الساعة 16.00 بتوقيت تونس والجزائر، 18.00 بتوقيت السعودية وقطر.
|الملعب
|أستاد البيت
|القنوات الناقلة
|بي إن سبورت المفتوحة الكأس القطرية
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