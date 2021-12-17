موعد مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب قطر 2021 // تعرف على تاريخ مواجهات المنتخبين

موعد مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب، والقنوات الناقلة للمباراة وتاريخ مواجهات المنتخبين، من أهم موضوعات البحث من قبل ملايين العرب من المشرق للمغرب، لمعرفة من هو بطل النسخة العاشرة قطر 2021، التي تفوقت بكثير على النسخ السابقة من حيث قوة المنافسة والمتعة التي شهدتها المباريات، واليوم يسدل الستار على العرس العربي بلقاءين الأول لتحديد صاحب المركز الثالث والذي سوف يحصل على 2.5 مليون دولار، وتحديد البطل صاحب الجائزة الكبرى 5 مليون دولار، والوصيف الذي سيحصل على 3.5 مليون دولار، المباراة النهائية سوف تقام على ملعب البيت إحدى ملاعب كأس العالم بقطر، وتنقل المباراة على أكثر من قناة فضائية مجانية مثل الكأس وبي إن سبورت المفتوحة لمزيد من التغطية حتى يستمتع المشاهد العربي بالمعلق المفضل لديه.

موعد مباراة الجزائر وتونس في النهائي

15.00 : الثالثة بعد العصر بالتوقيت العالمي.

16.00 : الرابعة بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.00 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : بتوقيت السعودية، قطر، البحرين، سوريا، لبنان.

تردد القنوات الناقلة نهائي كأس العرب