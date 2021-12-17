نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديربي المغاربي الثاني.. موعد مباراة تونس والجزائر نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة (القمة الأفريقية السابعة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تونس والجزائر ، أخيرًا أُسدل الستار على واحدة من أقوى البطولات في عام 2021 على الصعيد العربي، وربما على المستويين الأفريقي والآسيوي أيضًا، والحديث هنا بالطبع عن كأس العرب 2021 ، الذي يمضي نحو نهائي النسخة العاشرة منه بعد ساعات قليلة، حيث يستضيف مساء السبت المقبل 18 ديسمبر 2021 ملعب ستاد البيت في مدينة الخور القطرية، مواجهة أفريقية سابعة في المونديال العربي وديربي مغاربي ثاني يجمع منتخبا الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب 2021 ، والذي يأتي للمرة الأولى برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa.

في السطور القادمة، سنتعرف سويًا على أبرز تفاصيل المواجهة المرتقبة و موعد مباراة تونس والجزائر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين نحو نهائي كأس العرب 2021 ، فضلًا عن تاريخ المواجهات بين تونس والجزائر في مختلف البطولات.

مباراة تونس والجزائر

في ديربي مغاربي ثاني أو قمة أفريقية سابعة ، ضمن لقاءات بطولة كأس العرب 2021 والتي تحتضنها قطر قبيل أقل من عام على استضافتها أيضًا بطولة كأس العالم 2022 ، وهاهي تشهد على لقاء كلاسيكو الشمال الأفريقي والذي يجمع الجزائر وتونس .

ويسعى كلا المنتخبين إلى تكليل مسيرتهم في البطولة، نحو لقب أول لـ محاربي الصحراء، وآخر ثاني بالنسبة لـ نسور قرطاج.

تعتبر حظوظ المنتخب الجزائري أعلى قليلًا من نظيره التونسي، قياسًا بالمواجهات القوية في دوري ربع ونصف النهائي، والذي تقابل خلالهما مع المغرب في مباراة امتدت حتى ركلات الترجيح، ثم قطر في لقاء ماراثواني امتد لما بعد الـ16+90.

بينما واجه المنتخب التونسي كلًا من المنتخبين العماني ثم المصري على الترتيب، وانتهت بفوز النسور خلال الدقائق الـ90.

نبدأ أولًا باستعراض ترتيب دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 :

هذا، وتسبق المواجهة الجزائرية التونسية في النهائي العرب ، لقاء آخر يجمع الجريحين حيث مباراة مصر وقطر في صراع تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

منتخب تونس

نبدأ مع منتخب تونس لكرة القدم ، الذي قدم أداءً متوازنًا، تلقى خلاله هزيمة واحدة، في مشاركته الثالثة بالنسخة العاشرة من مونديال العرب 2021 .

انطلقت رحلة نسور قرطاج في البطولة، من دور المجموعات، إذ حل في صدارة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط وصافي (3) أهداف، بفارق هدفين عن المنتخب الإماراتي الوصيف.

نجحت كتيبة المدرب القدير نذير الكبير في الفوز بمباراتين، على حساب موريتانيا بنتيجة (2-1) ثم الإمارات بهدف نظيف.

غير أن تونس تلقت الهزيمة بثنائية بيضاء أمام سوريا ، في واحدة من مفاجآت البطولة العربية في الدور الأول.

وفي ربع نهائي كأس العرب ، ينجح المنتخب التونسي في مواصلة مسيرته، بالفوز على عُمان (2-1).

أما في نصف النهائي، فقد نجح في العبور بعد الفوز الدراماتيكي على منافسه المصري بهدف بالنيران الصديقة في الدقيقة 5+90.

على صعيد الإنجازات التاريخية، شاركت الجزائر في كأس العرب مرتين من قبل، حصدت خلالها اللقب في النسخة الأولى عام 1963 التي أقيمت في لبنان.

منتخب الجزائر

في المقابل، يدخل منتخب الجزائر لكرة القدم ، منتشيًا بفوز مثير في مباراة امتدت كما أسلفنا لأكثر من ربع ساعة بعد نهاية الدقائق التسعين للمباراة، بدون اللجوء لأشواط إضافية!.

حيث مُنح بطاقة العبور إلى نهائي كأس العرب 2021 بعد الانتصار على قطر.

وهي المباراة رقم 38 للمحاربين بلا هزيمة، متفوقًا على المنتخب الإيطالي صاحب إنجاز أكثر عدد من المباريات بدون خسارة برصيد 37 مباراة.

افتتح الخضر مشوارهم في مونديال العرب ، من الدور الأول، حيث حل الفريق وصيفًا في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وصافي (6) أهداف، لحساب المنتخب المصري المتصدر وفق قاعدة “اللعب النظيف”.

وبالمناسبة، فإن المنتخب الجزائري هو الوحيد بين منتخبات المربع الذهبي في البطولة، الذي خرج من الدور الأول ولم يكن على رأس ترتيب مجموعته.

حققت كتيبة نجم الجزائر السابق مجيد بوقرة الفوز في مباراتين على حساب السودان برباعية نظيفة، ثم لبنان بنتيجة (2-0).

قبل أن يتعادل الخضر مع الفراعنة في المواجهة الأخيرة بنتيجة (1-1).

أما في دور الثمانية، فتمكن الفريق من الفوز على شقيقهم المنتخب المغربي “أحد أقوى المرشحين لنيل لقب كأس العرب”، بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بنتيجة (2-2).

وفي دور قبل النهائي، تمكن الأفناك من الفوز في واحدة من أغرب مباريات البطولة وربما على صعيد كرة القدم برمتها، على أصحاب الأرض بنتيجة (2-1)، وهي المواجهة التي أثارت الكثير من الجدل في الأيام القليلة الماضية.

تاريخيًا، شاركت الجزائر في كأس العرب مرتين أيضًا من قبل على غرار المنتخب التونسي، غادرت خلال البطولة من الدور الأول “دور المجموعات”.

موعد مباراة تونس والجزائر والقنوات الناقلة

تقام المباراة النهائية في كأس العرب ، مساء السبت، في تمام السادسة (6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م )، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة تونس والجزائر ، فلم يُعلن الاتحاد العربي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية للمباراة النهائية.

تقوم قنوات بي إن سبورت والكأس القطريتان بنقل أحداث مواجهة الديربي المغاربي ، وذلك عبر قنوات Alkass One HD و beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 وجميعها مفتوحة خلال كأس العرب ، إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect.

وبشأن مُعلق مباراة الجزائر وتونس ، فلم تُفصح القنوات الناقلة عن المعلقين الرياضيين لـ الكلاسيكو الشمال أفريقي .

الخاتمة

استعرضنا سويًا في السطور الماضية، موعد مباراة تونس والجزائر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين نحو نهائي كأس العرب 2021 ، وكذلك تاريخ المواجهات التونسية الجزائرية في مختلف المسابقات والبطولات.