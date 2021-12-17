انت الان تتابع تفاصيل خبر تشيلسي يسبب صدمة لجماهيره بالتعادل مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فقد فريق تشيلسي نقطتين هامتين بالتعادل الإيجابي مع ضيفه فريق إيفرتون، بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليبتعد قليلا عن عن فريقي الصدارة بالدوري الإنجليزي مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة، وفريق ليفربول الوصيف برصيد 40 نقطة.

تحليل الشوط الأول

أبدى المدير الفني لنادي تشيلسى الألماني توماس توخيل خلال المؤتمر الصحفي ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه للفوز بالمباراة على نادي إيفرتون، وبالفعل منذ بداية الشوط الأول وحاول لاعبي تشيلسي إدراك الهدف الأول بشن عدة هجمات، لكن كان لها حارس إيفرتون الدولي الإنجليزي بيكفورد بالمرصاد.

على الجانب الآخر حاول فريق إيفرتون القيام ببعض الهجمات على دفاعات نادي تشيلسي لكن باءت بالفشل، واستمر على هذا النمط حتى إطلاق حكم المباراة صافرة إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تحليل الشوط الثاني

وخلال مجريات الشوط الثاني من المباراة حاول تشيلسى شن بعض الهجمات عن طريق ساؤول الإثباني وجورجينيو الإيطالي وماكس ماونت وبالفعل نجحوا في خلق فرص حقيقية للتهديف، وعن طريق اللاعب ماوسون ماونت أحرز تشيلسى الهدف الأول عند الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

ولم يهدأ فريق إيفرتون بعد تسجيل هدف التقدم لنادي تشيلسي، ولكن حاول إدراك هدف التعادل، وبالفعل نجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74 من كرة ثابتة خارج منطقة الـ 18 إستقبلها اللاعب جراد برانثويت داخل مرمي ميندي حارس تشيلسى.



موقف الفريقين بالدوري بعد المباراة

وبعد هذا التعادل فقد نادي تشيلسى نقطتين في غاية الأهمية في ظل الصراع الدائر على صدارة الدوري الإنجليزي بين أندية مانشستر سيتي ووليفربول، ووصل رصيد نادي تشيلسي للنقطة 37 بالمركز الثالث، ورفع رصيد نادي إيفرتون إلى رصيد 19 نقطة بالمركز الرابع عشر.