نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ديربي الشمال” موعد مباراة الجزائر وتونس نهائي كأس العرب اليوم السبت 18\12\2021 والقنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الجزائر وتونس نهائي كأس العرب قطر 2021، من أهم المواعيد والمباريات التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، حيث يحتضن استاد البيت المونديالي مباراة الجزائر وتونس القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي 2021، من سوف يحمل الكأس الغالية ويتوج باللقب العربي الغالي، هذا ما سوف تجيب عنه المباراة ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سوف تسفر عنه المباراة، وذلك لقوة المنتخبين فكل منهم يمتلك مقومات البطولة والدوافع على تحقيقها، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نقدم لكم تغطية خاصة عن المباراة من حيث الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين.

موعد مباراة الجزائر وتونس

يحتضن استاد البيت اليوم السبت الموافق 18\12\2021 مباراة نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر، والتي من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق وسوريا والبحرين والكويت واليمن والأردن وفلسطين ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ديربي الشمال

التاريخ يميل قليلاً ناحية محاربو الصحراء منتخب الجزائر، فقد تقابل المنتخبين في 55 مباراة في مختلف المسابقات، حقق المنتخب الجزائري الفوز في 22 مباراة مقابل 16 مباراة فوز لنسور قرطاج، فيما انتهت 17 مباراة بينهم بالتعادل وكانت أول مباراة تجمع بين الكبيرين في عام 1932 وفازت تونس بهدف دون رد، فيما انتهت آخر مباراة بينهم بفوز الجزائر بهدفين دون رد في مباراة ودية في يونيو 2021.

نهائي كأس العرب تونس والجزائر

يدخل منتخب الجزائر باحثاً عن الفوز والتتويج باللقب بعد آداء أكثر من رائع طوال البطولة، فقد تمكن محاربو الصحراء من الفوز في جميع المباريات التي خاضها، ما عدا مباراته أمام المنتخب المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، يمتلك منتخب الجزائر مقومات إحراز اللقب يكفي أنه هو من أخرج منتخب المغرب القوي في ربع نهائي البطولة، وأخرج كذلك منتخب قطر القوي في نصف نهائي البطولة في مباراة شهدت مستوى عالي من المنتخبين، لذلك تعول الجماهير الجزائرية كثيراً على أن يحصل منتخبها على كأس البطولة العربية.

في المقابل يسعى نسور قرطاج نحو الفوز باللقب العربي الغالي، والرجوع إلى تونس الخضراء حاملاً كأس العرب قطر 2021، يقدم منتخب تونس مستوى متميز طوال البطولة، ويرتفع المستوى من مباراة إلى أخرى، استطاع منتخب نسور قرطاج الوصول إلى نهائي كأس العرب، بعد أن أطاح بالمنتخب المصري في نصف نهائي البطولة في الوقت بدل الضائع بهدف دون رد، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية ومثيرة وتتسم بالسرعة والندية والمتعة من كلا المنتخبين.

موقع حجز تذاكر نهائي كأس العرب

ازداد البحث بصورة كبيرة عن موقع حجز تذاكر كأس العرب قطر 2021 النهائي، لرغبة الآلاف من الجماهير العاشقة للمنتخبين في تشجيع فريقها من داخل استاد البيت.

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب قطر 2021، هي قنوات بي إن سبورت وقناة الكأس القطرية، وقد قررت إدارة قناة beIN نقل جميع مباريات البطولة بالمجان لكي يستمتع بها المشجع العربي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة النهائي على القنوات التالية:

beIN Sports HD1.

beIN Sports HD2.

Alkass One HD.

بطاقة مباراة تونس والجزائر