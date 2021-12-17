يقدم لكم ثقفني، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والجزائر مجانًا في نهائي كأس العرب 2021، يستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره المنتخب التونسي في لقاء نهائي مسابقة كأس العرب موسم 2021، حيث يخوض الفريقان هذه المواجهة مساء يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021، ومن المقرر أن تجري أحداث هذه المباراة على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، ويسعى المنتخب الجزائري لكسب لقبه الأول في تاريخ هذه البطولة، فيما يأمل نسور قرطاج في حصد اللقب الثاني لهم في تاريخ المسابقة، وفي هذا التقرير نستعرض لكم موعد مباراة والقنوات الناقلة لها فتابعوا نهاية هذا المقال.

في مباراة مثيرة جمع بين منتخب الجزائر ومنتخب قطر في مباراة نصف نهائي الكأس، استطاع محاربي الصحراء تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف ليصعد الجزائر إلى المباراة النهائية، في المقابل حقق المنتخب التونسي الفوز في مباراة نصف النهائي على حساب المنتخب المصري بنتيجة هدف دون رد جاء عن طريق الخطأ، وبالتأكيد سنشهد مباراة قمة القمم ومعركة كروية كبيرة تجمع بين العملاقين، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد حصد المركز الثاني في المجموعة الرابعة بينما تأهل تونس كمتصدر لمجموعته.

موعد مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب

نتعرف معكم على المواعيد الرسمية لبداية مباراة تونس ضد الجزائر، حيث يحتضن ملعب البيت هذا اللقاء الناري الذي يجمع بين المنتخبين، وتنطلق المباراة مساء يوم السبت 18 كانون الأول الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 4.00 مساء بتوقيت كل من المغرب والجزائر وتونس، وعند تمام الساعة 5.00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان، وفي الساعة 6.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي الساعة 7.00 بتوقيت قطر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب

أعلنت العديد من القنوات الرياضية العربية بث أحداث مباراة تونس والجزائر على قنواتها، حيث خصصت شبكة قنوات الكأس قناة الكأس الأولى Alkass One HD لكي تعرض أحداث المباراة، فيما أعلنت شبكة بي إن سبورت القنوات التي تنقل أحداث اللقاء، حيث يمكن متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت الأولى beIN Sports HD 1 وتذاع المباراة أيضا على قناة بي إن سبورت الثانية beIN Sports HD 2، ونستعرض لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وتونس.

قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات، التردد 11013، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات، التردد 11547، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات، التردد 11054، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

قناة beIN Sports HD 2 على سهيل سات، التردد 11585، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

تردد قنوات الكأس الناقلة لمباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب